Am kommenden Sonntag, 3. Dezember, lädt Bad Staffelstein zu einer besonderen Veranstaltung ein. "Heuer ist es uns gelungen, gemeinsam mit der Werbegemeinschaft und den Kirchen in den Advent gehen": Die Freude darüber ist Bürgermeister Jürgen Kohmann beim Pressegespräch im Rathaus ebenso anzumerken, wie den Vertretern der anderen Partner. Statt drei Veranstaltungen wird es heuer eine gemeinsame Aktion unter dem Motto "Gemeinsam in den Advent" geben. Die Veranstaltung beginnt um 11 Uhr und endet um 17 Uhr.



Abwechslungsreiches Programm

Die Besucher erwartet am 1. Adventssonntag rund um das historische Rathaus, entlang der Bahnhofsstraße und der Kirchgasse ein vielfältiges, auf die kommenden Festtage abgestimmtes Programm. Auf dem Marktplatz haben die Selbstvermarkter aus der Region ihre Buden aufgestellt. Sie bieten regionale Spezialitäten wie frisch gebackenes Brot, Stollen, Plätzchen, Marmelade, Gelees oder Hochprozentiges an. Neben den Direktvermarktern werden auch der Kindergarten Schönbrunn, die Aktion "Menschen für Menschen" und die Berufsfachschule Vierzehnheiligen mit einem Stand vertreten sein. Letzterer wird Basteln für Kinder anbieten. Wie schon in den Jahren zuvor werden Bürgermeister Jürgen Kohmann und seine Stadträte einen großen Stollen stückweise verkaufen. Der Erlös wird wieder für einen guten Zweck gespendet. Der Chor der Adam-Riese-Schule wird um 14,30 Uhr auf dem Marktplatz ein Ständchen geben.

Auch Achim Izejroski vom "Café Stadtgespräch" hat ordentlich die Werbetrommel gerührt und 14 Mitstreiter gewonnen, die mit ihren Ständen das Angebot bereichern werden. Im vergangenen Jahr hatte Izejroski einen Weihnachtsmarkt im mittleren Abschnitt der Bahnhofsstraße organisiert. Liebevoll geschmückte Stände luden damals zum Schauen, Staunen und Kaufen ein. Trotz des wenig einladenden Wetters ein voller Erfolg. Das war für Izejroski ein Grund, auch heuer wieder dabei zu sein.



Weihnachtlichen Waren

Seit drei Jahren richten die Evangelische und Katholische Kirchengemeinde gemeinsam einen ökumenischen Adventsnachmittag aus. Auch Pfarrer Matthias Hagen und Stadtpfarrer Georg Birkel waren von der Idee überzeugt, gemeinsam mit der Werbegemeinschaft und der Stadt in den Advent zu starten. Ihr Programm beginnt um 16 Uhr vor der Stadtpfarrkirche Sankt Kilian in der Kirchgasse mit einer Begrüßung. An ihren Verkaufsständen wird ein breites Angebot an weihnachtlichen Waren zu finden sein. Zudem wird ein Stand zum Basteln einladen. Auch das musikalische Rahmenprogramm kann sich sehen lassen. Neben dem evangelischen Posaunenchor wird auch die Nothelferblaskapelle die Besucher mit weihnachtlichen Weisen und weiteren Melodien erfreuen. Zum Ausklang des Nachmittags findet um 18 Uhr in der St. Kilianskirche ein Konzert zum Zuhören und zum Mitsingen mit dem Kinderchor "happy smile", der evangelischen Kirchenband, der Band "Viels@itig" sowie dem evangelischen Kirchenchor statt. Das besinnliche Konzert steht unter dem Motto "Engel, Boten aus einer anderen Welt".



Nikolaus verteilt Geschenke

Pünktlich zum ersten Adventssonntag wird auch der prächtige Weihnachtsbaum vor dem historischen Rathaus im hellen Glanz erstrahlen. Der mit über 500 Lichtern bestückte Baum wird nicht nur die Herzen der Besucher erwärmen, sondern auch die Kinderaugen zum Leuchten bringen.

Den ganzen Nachmittag über wird der Nikolaus kleine Geschenke an die Kinder verteilen.

Bei der zum ersten Mal stattfindenden Aktion "Gemeinsam in den Advent" erwarten den Besucher über 30 liebevoll geschmückte Stände mit einem weihnachtlichen Angebot, das kaum einen Wunsch offen lässt. Darunter weihnachtliche Leckereien jeder Art, Selbstgestricktes, Dekoartikel, Holz- und Steinfiguren, Advents- und Weihnachtsschmuck und was sonst noch zu stimmungsvollen Festtagen gehört. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt.

gst