Adventsbasar Großlangheim

Das "Langemer Weihnachtsmännla" ist ein echtes Original. Wo andernorts im Dezember die Engel und Nikoläuse flanieren, ist es in Großlangheim ein groß gewachsener gut gelaunter Mann - schon von weitem zu erkennen mit seiner rot-weiß-gestreiften Pudelmütze und dem dazu passenden Schal. Eines hat er jedoch gemein mit seinen weihnachtlichen Kollegen: Auch er verteilt Süßigkeiten an die Kinder - und zwar an die Kinder, die am Sonntag, 3. Dezember, mit ihren Eltern den Adventsbasar in Großlangheim besuchen.

Doch natürlich lohnt sich der Besuch nicht nur der Süßigkeiten wegen. Die Großlangheimer haben von 11 bis 18 Uhr wieder einmal ein riesiges Programm auf die Beine gestellt. Es gibt zahlreiche Aussteller und leckere Verköstigungsstände. Selbstvermarkter bieten ihre Produkte aus Hof, Stall und Garten. Dazu kommen kunstvoll gebastelte Advents- und Weihnachtsartikel, Adventskränze und Adventsgestecke; außerdem Holz-Deko-Artikel im Mehrgenerationentreff und einen Messerschärfer im VG-Hof.



Kürbisse und Gartenzwerge

Im Erdgeschoss des Rathauses wartet eine Kürbisausstellung vom Ortsverschönerungsverein und den "Langemer Gartenzwergen". Einen Stock höher gibt es Blumen und Pflanzen, Seifen, eine Fotobox, Schnitzereien, Trachtenschmuck sowie Großlangheimer Postkarten und Literatur.

Im Jakobushaus verkauft der "Eine-Welt-Laden"; zusätzlich lockt die Kaffeestube. Davor können sich die Gäste Plätzchen schmecken lassen sowie warmen Hugo, Secco, Glüh- und Pflaumenwein genießen.

Im VG-Hof dreht auch in diesem Jahr wieder "Tante Dorles Eisenbähnle" ihre Runden.

In der Jakobuskirche geht es am Nachmittag mit besinnlichen Gedanken und "vielsaitig" in den Advent. Die Großlangheimer Sänger und Musikanten (ver-)führen die Gäste in die stille Zeit. Am Kirchplatz findet um 17 Uhr der stimmungsvolle Ausklang des Adventsbasars mit den Großlangheimer Musikanten statt.

lni