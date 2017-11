Advent am Luitpoldeck

Die Domstadt stimmt sich auf das nahende Weihnachtsfest ein. Weihnachts- der Adventsmärkte, zum Beispiel der Adventsmarkt im Sand, der Weihnachtsmarkt Don-Bosco mit Kunst und Handwerk an verschiedenen Wochenenden im Dezember und natürlich der große Bamberger Weihnachtsmarkt, der noch bis zum 23. Dezember Besucher aus nah und fern anzieht, verbreiten vorweihnachtliche Stimmung und bieten zahlreiche Ideen, was der Familie oder den Freunden unter den Weihnachtsbaum gelegt werden kann.

Eingebunden in die Adventszeit im Herzen Bambergs ist seit vielen Jahren auch das attraktive Luitpoldeck. Rund um die Luitpoldstraße, die Untere und Obere Königstraße, den Steinweg, die Theuerstadt und die Josephstraße gibt es eine riesige Auswahl an Geschenkideen, eingebettet in stimungsvolle Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen und Geschäften. Diese haben ihre Schaufenster zum nahenden Fest weihnachtlich dekoriert. Vor allem bei Einbruch der Dunkelheit leuchten Sterne und funkeln Lichterketten und ganze Häuserfronten sind farbenfroh verzaubert.

Organisiert hat alles, wie schon seit vielen Jahres, die Interessengemeinschaft Luitpoldstraße-Königstraße. Denn das Luitpoldeck bietet fast alles für den großen und kleinen Geldbeutel, für jeden Geschmack, für das leibliche Wohl und auch Nützliches für Heim und Haushalt oder gepflegtes Aussehen. Hier werden wohl alle fündig, die das passende Geschenk für ihre Lieben suchen und für die meisten liegen diese Geschäfte fast am Wege, ist das Luitpoldecke doch "Knotenpunkt" für alle, die sich aus Richtung Innenstadt in Richtung Bahnhof oder in umgekehrter Richtung bewegen.



Parkplätze vorhanden

Auch wer mit dem Auto kommt, findet ausreichend Parkplätze in den Tiefgaragen an der Unteren Königstraße 30/32 oder an der Luitpoldstraße 15 unter dem Best Western-Hotel. Natürlich ist das Viertel auch mit dem Bus sehr gut erreichbar.

Geschäft an Geschäft reiht sich rund um das Luitpoldeck aneinander. Ein Blickfang wie eh und je ist das alteingesessene Bettenfachgeschäft Friedrich in der Oberen Königstraße 43 mit den Inhabern Johanna und Karl-Martin Leicht: Hier findet jeder das passende Geschenk, sei es Bettwäsche, Tischläufer, Daunendecken, Frottiersets oder Plaids.

Hochbetrieb herrscht auch bei Delikatess Müller auf der anderen Straßenseite, deren ganze Hausfront vorweihnachtlich erstrahlt. Eine Wurst-, Fleisch- und Salattheke oder die Käsetheke mit über 250 Käsesorten lassen das Feinschmeckerherz höher schlagen, Präsente können hier auch individuell zusammengestellt werden! Legendären Ruf genießt auch die Bamberger Punschmanufaktur.

Wer sein Heim neu gestalten will, findet bei Einrichtungsgegenstände Greb als Nachbar von Betten Friedrich das Richtige ebenso wie bei der Firma Ducke an der Kettenbrücke, die Möbel und Dekoration anbietet. Pornschlegel ist Fachmann in der Innenausstattung, ob dies nun Gardinen oder eine Polsterei sind.

Alles für die Weihnachtsmusik daheim bietet das Musikcenter Neumann in der Luitpoldstraße, Sicherheit rund um das eigene Heim oder einfach auch nur Liebesschlösser gibt es bei der Schlüsselzentrale Heim in der Josephstraße, das Teppichfachgeschäft Ariana präsentiert edle Teppiche und darüber hinaus gibt es Fahrräder, Sanitär- und Heizungstechnik, alles rund um die Fotografie oder den Denn's Biomarkt mit zahlreichen Einkaufsvorteilen. Nach erfolgreicher Einkaufstour freuen sich die beiden Bamberger Traditionsgaststätten Spezial und Fässla in der Königstraße über eine zünftige Einkehr.

Nicht zu kurz kommen nach guter Tradition auch kulturelle Beiträge: So lädt der Bürgerverein St. Gangolf am Freitag, 1. Dezember, 19 Uhr, zu einem Adventskonzert in der Heilig-Grab-Kirche ein, das von der Städtischen Musikschule gestaltet wird. Am Samstag, 9. Dezember, 16 Uhr, schließt sich ein Weihnachtskonzert mit der Musikschule, diesmal in der Erlöserkirche an.

Horst Lange