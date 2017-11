Weihnachtsmarkt in Sendelbach

Der Gutshof in Sendelbach scheint der ideale Ort für den Sendelbacher Weihnachtsmarkt zu sein.

Seit Jahren stehen am letzten Samstag im November die Tore des Gutshofs offen für die vielen Besucher, die sich diesen idyllischen Weihnachtsmarkt inmitten der Fachwerkscheunen und des imposanten Bauernhauses nicht entgehen lassen möchten. So auch am Samstag, 26. November, ab 14 Uhr.

Viele Stände werden zum Verweilen einladen und etliche Besonderheiten bereithalten. Selbstgemachte Handwerkskunst, weihnachtliche Dekoration und Handarbeiten aus eigener Herstellung gibt es auf dem Weihnachtsmarkt, den der Feuerwehrverein Sendelbach-Gräfenholz ausrichtet, zu sehen und auch zu erwerben: von Adventskränzen, Dekoration aus Holz, selbstgemachten Taschen und Schals, gestrickten Socken bis hin zu Artikeln aus Filz. Da dürfte wohl für jeden etwas dabei sein.



Weihnachtliche Klänge

Außerdem gibts Schmankerl wie selbstgebackene Kuchen, Krapfen, Stollen und Waffeln. Wer es etwas deftiger mag, greift zur Bratwurst.

Des Weiteren sind Kaffee und Glühwein im Angebot. Um 15 Uhr werden die Kinder der Rentweinsdorfer Grundschule auftreten. Um 16 Uhr wird es dann für die kleinen Gäste sehr interessant. Der Nikolaus stattet dem Sendelbacher Weihnachtsmarkt einen Besuch ab. Natürlich hat er für jedes Kind eine Kleinigkeit dabei.

Die vorweihnachtliche Stimmung wird sich wohl mit Einbruch der Dunkelheit noch verstärken. Von 16.30 bis 17.30 Uhr sind weihnachtliche Klänge vom Rentweinsdorfer Posaunenchor zu hören. Die Besucher können sich dann bei Glühwein an Feuerkörben wärmen.

Von 18 bis 19.30 Uhr sorgt noch der Bezirksposaunenchor des Dekanats Rügheim für vorweihnachtliche Musik, wobei der Weihnachtsmarkt allmählich ausklingt. Janina Reuter