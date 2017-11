Weihnachtsmarkt Rothenkirchen 2016

Die Aktionsgemeinschaft Markt Pressig (AG) lädt zum Jubiläumsweihnachtsmarkt mit besonderem Ambiente und Angeboten. Als erster Preis aus der Tombola steht sogar ein funkelnagelneues Auto als Gewinn zur Verfügung. Ein Los kostet nur 2,50 Euro, für 10 Euro erhält man fünf Lose.

Gleich mehrere Neuerungen wird es im Jubiläumsjahr geben. Der 25. Weihnachtsmarkt findet am Samstag, 3., und Sonntag, 4. Dezember, jeweils von 13 bis 19 Uhr statt. Durch eine neue Lichtillumination wird eine besondere Atmosphäre gezaubert. Highlight ist die Tombola. So winkt ein wertvolles Auto als Hauptpreis, hinzu kommen weitere attraktive Preise.



Wendiges Auto

Bei dem Wagen handelt es sich um einen Skoda Citigo (Sondermodell Cool Edition), der Neuwert liegt bei rund 13 000 Euro. Der Fünftürer bringt es auf 60 PS und hat Sonderausstattungen wie Klimaanlage, Radio u.v.m. Dank seiner Kompaktheit präsentiert er sich als wendiges kleines Fahrzeug mit vielen Vorteilen. Der Fahrzeugtyp wird in den Tagen bis zum Weihnachtsmarkt im Bereich des Marktes Pressig zu sehen sein. Weitere attraktive Preise sind ein Fernseher "Loewe One", zwei Einkaufsgutscheine über je 100 Euro von der AG, einzulösen beim Einrichtungshaus Farben Fehn Pressig sowie ein Einkaufsgutschein über 200 Euro, gespendet von Farben Fehn. Ferner werden zwei schöne Reisen von Martin Reisen, einmal zur Grünen Woche nach Berlin und zum anderen zum ZDF-Fernsehgarten nach Mainz, zu gewinnen sein. Auch ein ganzes Reh, gespendet von Bürgermeister Hans Pietz, befindet sich unter den Hauptpreisen. Darüber hinaus gibt es viele weitere wertvolle Preise in der gut bestückten Tombola zu gewinnen. Lose gibt es bei der Sparkasse Kulmbach-Kronach und Raiffeisen- Volksbank Kronach-Ludwigsstadt, in den jeweiligen Bankfilialen in Pressig sowie in den teilnehmenden Geschäften und Gastwirtschaften der AG Markt Pressig.



Umfangreiches Rahmenprogramm

Die Stände des Weihnachtsmarkts halten Accessoires, Geschenkartikel, Holzschnitzereien und viele weitere kunsthandwerkliche Arbeiten bereit. Das Rahmenprogramm verspricht gute Unterhaltung. Zwei Nikoläuse werden an beiden Tagen den Kindern mit einem kleinen Präsent Freude bereiten. Kutschfahrten sind ebenso dabei wie ein gesondertes Bastel-, Spiel- und Kreativprogramm für Kinder, die an beiden Tagen von 15 bis 17 Uhr von Barbara und Holger Schramm betreut werden.

In den Räumen der ehemaligen Sparkasse werden Miniaturen und Streichholzarbeiten von Conny Schmitt und Ludwig Greser gezeigt. Auch der große Christbaumverkauf der Firma Blumen-Krischke ist vor Ort am Marktplatz. Verschiedene kulinarische Besonderheiten aus der Region machen den Markbesuch zu einem Genuss. eh