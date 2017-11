Weihnachtsmarkt Haßfurt 2016

Am Montag, 19. Dezember, findet auf dem Haßfurter Marktplatz von 8 bis 18.30 Uhr der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Über 80 Marktkaufleute haben ihr Kommen zugesagt und bieten ihre Waren an. Neben Haushaltsartikeln, Keramik, Geschirr, Kleidung, Schmuck und vielen anderen Artikeln für den täglichen Gebrauch gibt es auch köstliche Honig- und Weinprodukte zu kaufen.

Aber was wäre ein Weihnachtsmarkt ohne Weihnachtsartikel? Natürlich erhält man auf dem Haßfurter Weihnachtsmarkt auch Weihnachtsgestecke, Baumschmuck und - ganz wichtig - Weihnachtsbäume! Ein Bummel rund um das Rathaus macht im adventlichen Ambiente besonders Freude. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, hungrig bleibt hier keiner. Verschieden belegte Crèpes, Bratwürste vom Holzkohlengrill und chinesische Spezialitäten sorgen neben Kostproben von Weinen, Likören und Schnaps für Behagen im Magen. Von 16 - 17 Uhr werden die "Sterzelbacher Musikanten" aus Prappach für die musikalische Einstimmung auf die Weihnachtszeit sorgen. Wegen des Weihnachtsmarktes ist der Marktplatz der Stadt Haßfurt bereits ab Sonntag, 18. Dezember ab 8 Uhr für den Durchgangsverkehr gesperrt.

Verena Bühl