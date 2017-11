Weihnachtsmarkt Ebern 2016

Weihnachtsmärkte gehören heute zur Adventszeit und viele könnten sich die "besinnliche Zeit" ohne sie gar nicht mehr vorstellen.

Dabei schätzen die meisten eher die kleinen Märkte mit typischen Produkten als die Publikumsmagneten in der Großstadt. Gerade die individuelle, idyllische Atmosphäre lockt zum geselligen Beisammensein im Lichterglanz.

Insgesamt lieben die Deutschen ihre Weihnachtsmärkte schon wegen der schönen vorweihnachtlichen Stimmung, der vielen Leckereien und des Glühweins. Das gesellige Beisammensein ist für knapp die Hälfte der Grund, einen Weihnachtsmarkt zu besuchen.

46 Prozent gaben an, dass sie am liebsten zwei- oder dreimal in der Adventszeit einen Markt besuchen und fast ein Viertel geht sogar vier- bis fünfmal dorthin.

Nach einer Umfrage des Städteportals bezeichnen sich sogar 16 Prozent als "Dauerbesucher".



Glühwein, Musik und mehr

Genau das hat man anscheinend auch in Ebern erkannt, denn schon am Vorabend, also am Samstag, 26. November, gibt es von 17 bis 21 Uhr "Glühwein, Musik und mehr" im Bereich des Marktbrunnens.

Dieser "Glühwein-Treff" findet dann seine Fortsetzung jeden Dienstag, Donnerstag und Sonntag im Dezember von 17 bis 21 Uhr auf dem Marktplatz.

Der "Große Weihnachtsmarkt" der Tourismus- und Werbegemeinschaft Ebern und der Stadt Ebern findet am 1. Adventssonntag, 27. November, 11 bis 21 Uhr, in Ebern statt. Verbunden ist er mit einem verkaufsoffenen Sonntag, bei dem die Einzelhändler ihre Geschäfte öffnen zum Einkaufsbummel einladen. Die offizielle Eröffnung findet um 13 Uhr durch Bürgermeister Jürgen Hennemann und die Vorsitzenden der TWG Ebern am Rathaus statt. Hierzu hat auch der Nikolaus sein Erscheinen zugesagt, der dann bis 17 Uhr am Weihnachtsmarkt zugegen ist und sicher in seinem Sack etwas für die Kinder parat hat.



Liebevoll gestaltete Krippen

Zum Weihnachtsmarkt gehören Krippen: Die Krippenbaufreunde zeigen solche in ihrer Ausstellung im Saal der Raiffeisen- und Volksbank Ebern, zu besichtigen von 13 bis 18 Uhr. Begutachtet werden können außerdem die Weihnachtskrippe im Rathaushof (14 bis 17 Uhr) sowie die Krippen in der Stadtpfarrkirche sowie in der evangelischen Kirche (jeweils von 11 bis 21 Uhr).

Ab 15 Uhr gibt es Musikdarbietungen von der Musikschule Ebern an der Sparkasse, am Heinzel-Haus und am Rathaus.



Zahlreiche Stände

Natürlich säumen den Marktplatz zahlreiche Stände der Markthändler und Vereine. Angeboten werden dabei insbesondere weihnachtliche Waren, Geschenkartikel, Dekos und typische Winterblumen.

Mit einem besonderen Stand sind die "Rummelsberger" vertreten, die alle weihnachtlichen Produkte selbst gefertigt haben. Der Duft von Glühwein und gebrannten Mandeln verrät, dass die weihnachtstypischen Leckereien nicht fehlen.

Dazwischen wird es auch den Bratwurstduft geben, denn für das leibliche Wohl wird bestens gesorgt sein.

Bürger und Altstadt sind also ab den ersten Adventssonntag für die vorweihnachtliche Zeit bestens gerüstet. Dazu sorgen auch der große Weihnachtsbaum am Marktplatz und die bei Abenddämmerung einsetzende Illumination der Altstadt für ein Ambiente, das man gerne aufsucht.



Weihnachtskonzerte

Das Blasorchester Ebern e.V. wartet in der Vorweihnachtszeit mit einem Konzert und Auftritten auf. Am Sonntag, 11. Dezember, findet ein Weihnachtskonzert in der Dreieinigkeitskirche in Rentweinsdorf statt. Beginn ist um 17.30 Uhr. Ein vorweihnachtliches Konzert mit dem Blasorchester gibt es dann am Sonntag, 18. Dezember, in der Stadtpfarrkirche in Ebern. Beginn ist ebenfalls um 17.30 Uhr. Am Heiligen Abend um 22 Uhr gestaltet das Blasorchester in der Pfarrkirche St. Laurentius die Christmette mit.



Wunschbaum-Aktion

Mit den Wunschzettelbäumen in Ebern, Hofheim und Haßfurt werden für viele Kinder aus bedürftigen Familien im Landkreis Weihnachtswünsche wahr. "Bringen sie mit ihrem Geschenk Kinderaugen zum Leuchten!" lautet die Botschaft dieser Aktion. So funktioniert's: Christbäume findet man im Ämtergebäude in Ebern, in der Firma automotive in Ebern und Fischbach, in der Buchhandlung Glückstein in Haßfurt, im Bürgerzentrum in Hofheim und im Eingangsbereich des Landratsamtes in Haßfurt. Dort kann man einen Wunschzettel vom Baum entnehmen. Das Geschenk sollte dann hübsch verpackt bis Mitte Dezember abgegeben werden. Auf Wunsch werden auch Geldspenden entgegengenommen und hiervon Geschenke gekauft. Spendenkonto: Landratsamt Haßberge, Sparkasse Ostunterfranken; IBAN: DE 64 79351730 0000 0000 26; Stichwort: Wunschbaum. Weitere Informationen: Familienbüro im Kreisjugendamt, Tel. 09521/27645; E-Mail: familienbuero@hassberge.de, oder Landratsamt Haßberge, am Herrenhof 1, 97 437 Haßfurt, Zimmer 18 und 19. gg