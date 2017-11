Weihnachtsmarkt Bamberg (2)

Der Bamberger Weihnachtsmarkt geht in die Zielgerade: Noch bis Freitag, 23. Dezember, sind die verschiedenen Buden und Stände - ungefähr 70 an der Zahl auf über 600 Meter Länge - geöffnet.

Von einer Stadt in der Stadt zu sprechen, ist nicht zu weit hergeholt. Dank der Vielzahl an Markthändlern zählt der Bamberger Weihnachtsmarkt zu den größten im nordbayerischen Raum. Wer die Stände auf dem Maxplatz erkundet, dem steigt unweigerlich der Duft von frisch produzierten gebrannten Mandeln, Waffeln, Baggers, Maronen und Donuts sowie Bratwürsten in die Nase.

Hinzu kommt der obligatorische Glühwein - die Tasse dampfend in den von Handschuhen geschützten Händen, bisweilen ein Schlückchen nippend, dabei den Blick über Budenzauber und Lichterglanz schweifen lassen: Dann kommt echte Weihnachtsmarkt-Freude auf.

Doch bei Speis und Trank bleibt's natürlich nicht. Klassiker wie Spielzeug, Dekorations-Ideen für das weihnachtliche Zuhause in Hülle und Fülle sowie Textilien runden das Angebot ab. Neu sind Buden mit Produkten aus Ahornsirup, peruanischen Krippen und Weihnachtsporzellan.



Geschenke vom Nikolaus

Apropos Krippen: Mit dem Nachwuchs gibt es hier viel zu erkunden, bevor es zum Karussell geht. Die große Krippe der Marktkaufleute ist Teil des Bamberger Krippenwegs und am großen Weihnachtsbaum zu finden.

Hinzu kommen die Krippenpavillons, die rechtzeitig aufgebaut wurden, damit sie von den Bamberger Krippenfreunden e.V. mit ihren Exponaten liebevoll ausgestattet werden konnten. Notiert werden sollte hoher Besuch: Der Nikolaus der Marktkaufleute schaut am Mittwoch, 14. Dezember, gegen 15 Uhr vorbei und hat sicher Geschenke für die Kinder im Gepäck.

Der Bamberger Weihnachtsmarkt hat seinen Ursprung an der Schranne. Dem Ersuchen Bamberger Geschäftsleute 1911, dort einen Markt nach dem Vorbild Berlins und Nürnbergs abhalten zu dürfen, kam der Magistrat der Stadt Bamberg nach.



Öffnungszeiten

Montags bis samstags hat der Bamberger Weihnachtsmarkt von 9.30 bis 20 Uhr geöffnet, sonntags von 11 bis 20 Uhr. Eltern können während der Öffnungszeiten des Rathauses die Wickelstube im Erdgeschoss nutzen.