Voller Vorfreude auf Weihnachten

Nicht nur die Kinder freuen sich auf den Advent und erst recht auf die Weihnachtszeit - die Zeit der Besinnung, der Basteleien, der Vorbereitungen, der Heimlichkeiten und der Erwartung. Auch die Erwachsenen lieben diese dunkle Zeit, die durch warmes Kerzenlicht erleuchtet wird. Erst eine, dann zwei ... Kerzen leuchten am Adventskranz. Es wird immer heller, bis am Hl. Abend der Christbaum die dunkle Welt hell erleuchtet.

Zu Hause wird gebacken, gebastelt, die Kinder schreiben Wunschzettel ans Christkind. Die Wohnung, das Haus wird adventlich geschmückt. Vieles hat man im Dachboden oder Keller gelagert, aber das Adventsgesteck sollte doch frisch sein! Eine Auswahl von Gestecken, Kränzen und Dekorationen findet man in Gärtnereien und Bastelgeschäften.

Alle Jahre wieder bieten diese Betriebe rechtzeitig vor dem 1. Advent einen Überblick über die aktuellen Trends - sei es traditionell oder extravagant und modern in allen möglichen Farben. Für sämtliche Wünsche gibt es eine Lösung und die Ausstellungen zeigen viele Möglichkeiten.



Unterschiedlichste Farben und Materialien

Am Samstag, 19., und Sonntag, 20. November, laden Blumen Kaltenbeck in Niederndorf bei Burghaslach und Ewima in Saltendorf zu ihren adventlichen Ausstellungen ein und sie bieten Pflanzgestecke, Adventskränze und weihnachtliches Zubehör und Zierrat in unterschiedlichsten Farben und Materialien an.

Der Creativshop Ewima in Saltendorf zeigt seine schönsten Adventsgestecke, Türkränze und Gehänge in den Trendfarben von einfach bis modern. In der Weihnachtsabteilung findet man alles zum Selbstgestalten für Tisch, Wand und Fenster. Eine große Krippenausstellung mit über 80 Krippen rundet das Angebot ab. An den Ausstellungstagen ist mit Glühwein und Gebäck bestens für das leibliche Wohl gesorgt.

Bei Blumen Kaltenbeck in Niederndorf findet man eine bunte Mischung aus Gestecken, Adventskränzen und Zubehör zum selber Stecken und Gestalten der Weihnachtsdekoration. Die Feuerwehr grillt an beiden Tagen und die Blumen- und Gartenfreunde sorgen für Kaffee und Kuchen. Die Ausstellung findet am Samstag von 17 bis 21 Uhr und am Sonntag von 10.30 bis 16 Uhr statt.



Sektempfang am Freitag

Die Gärtnerei Großkopf in Hemhofen Zeckern öffnet ihre Tore schon am Freitag, 18. November, 17 Uhr, mit einem Sektempfang. Am Wochenende gibt es Floristikvorführungen und das Cafe der Kerwasburschen lädt zum Verweilen und Genießen ein. Themen- und Farbschwerpunkte sind "Pure&Warm": die Farbe Marsala, "Misty Lake" - still und starr ruht der See: die Farben Winterweiß und Eucalyptus, "Winter secret": die Farben rosè, mandel und weiß, "Into the woods": rustikale Weihnachten in natürlichen Farben. Unter dem Thema "Lichterwald" bietet die Gärtnerei eine riesige Auswahl an Weihnachtsbeleuchtung für den Lichterzauber daheim.

Wie nun der Advent bei Ihnen zu Hause begangen wird, ob modern oder klassisch traditionell, entscheiden Sie selbst. Die Fachgeschäfte stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Seite und helfen Ihnen bei der Wahl, sei es beim Kauf eines vorgefertigten Gestecks oder bei der optimalen Gestaltung Ihrer eigenen Ideen! Johanna Blum