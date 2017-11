Tolle Inspirationen für das Zuhause

Die Einzelhändler im Landkreis haben wirklich was drauf. Sie haben Sinn für Dekor, Stil und dafür, wie man Kunden einen passenden Vorschlag für daheim unterbreitet. Während der Adventsausstellungen in der nächsten Zeit stehen ihre Läden für alle offen, die sich gerne Anregungen holen möchten.



Gemütliche Adventszeit

Die Einzelhändler haben Recht: Advent wird erst richtig schön, wenn man ihn sich dekorieren und veranschaulichen kann. Zuhause, wo es kuschelig ist. Für Behaglichkeit und Weihnachtsschmuck sorgen im Landkreis die Gärtnereien Blumen Kunstmann, Blumen Mahler und Grießer in Weismain, Lichtenfels und Mistelfeld und Buch & Kunst Andreas Dumproff im Herzen der Deutschen Korbstadt. Dafür haben sie eigens Dekorations- und Schauflächen geschaffen. Oder wie heißt es bei der Gärtnerei Grießer: "Sie sind noch nicht in Weihnachtsstimmung? Dann kommen Sie vorbei, alle Sinne werden bei uns aktiviert."Drapieren und schmücken - so etwas macht einen Anlass erst feierlich. Und es macht ein Zuhause erst zum Zuhause. Kindern schenkt es das Gefühl einer besonderen Zeit, Erwachsenen hingegen besondere bleibende Erinnerungen.



Persönliche Beratung

An weihnachtlichen Anspielungen in Form und Farben, als Buch, als Krippe, als Gesteck, mit Blumen und Tannenzweigen, floral duftend oder als Figuren und schmückende Gegenstände, haben die Geschäfte viel Anschauliches zu bieten. Sie wollen anregen und Ansprechpartner für die Frage sein, wie man es sich daheim noch ein wenig adventlicher machen kann. Gerne helfen sie auch bei ganz individuellen Deko-Wünschen. Nicht nur, dass sie ein großes Sortiment parat haben, sie finden es auch schön, persönlich und helfend mit dem Kunden in Kontakt zu sein.