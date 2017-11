Seit mehreren Jahren, immer am Wochenende vor Heiligabend, zieht es die Segnitzer und viele Gäste in den alten Schulhof. Sie treffen sich auf ein Glas selbst gemachten Glühwein und auf ein Schwätzchen mit guten Freunden. Sie genießen die Geselligkeit und lassen sich von der romantischen Stimmung verzaubern. Auch 2016 soll das nicht anders sein und so laden die Segnitzer am Samstag und Sonntag, 17. und 18. Dezember, wieder zu ihrem "Winterzauber" ein.

Die Besucher haben die Wah: Besuchen sie die Künstler in ihren Markthütten oder hören mit den Kindern ein Weihnachtsmärchen an? Essen sie eine duftende Wildwurst und trinken dazu einen Glühwein oder eine Feuerzangenbowle? Oder bleiben sie einfach stehen und atmen diese besondere Atmosphäre ein?



Programm des Segnitzer Winterzaubers

Los geht es am Samstag um 16 Uhr mit weihnachtlichen Liedern des Gesangvereins Segnitz. Um 17 Uhr wird die Weihnachtsgeschichte gelesen und anschließend mit den Kindern gebastalt. Der Weihnachtsmann kommt um 18 Uhr. Musikalisch wird es noch einmal um 18.30 Uhr mit winterlichen Melodien mit dem MGV Karlburg und um 19.30 Uhr mit traditionellen Weihnachtsliedern mit dem Posaunenchor Marktsteft.

Am Sonntag wird der Markt um 15 Uhr mit dem Weihnachtssingen der Kindergartenkinder Segnitz eröffnet. Diesmal wird die Weihnachtsgeschichte schon um 16 Uhr gelesen, anschließend wird wieder gebastelt. Der Der Weihnachtsmann kommt um 17 Uhr. Um 17.30 Uhr erklingen traditionelle Weisen mit dem Posaunenchor Aub. Spannend wird es um 18 Uhr, wenn die Gewinner der Winterzauberverlosung bekannt gegeben werden. "Nix zum Lachen" haben die Besucher um 19 Uhr mit Pfarrer Richard Tröge.



Romantischer Charme

Egal, ob stehend unter der beleuchteten großen Kastanie oder beim Anblick die romantischen Holzhütten, die angestrahlt von über 1000 Lichtern in der Dämmerung ihren einzigartigen Charme verbreiten - der "Segnitzer Winterzauber hat seine Besucher schnell gefangen. Leises Gerede an warmen Heiztonnen, strahlende Aussteller und begeisterte Akteure lassen einen nicht mehr los. red