Der traditionelle Mainleuser Adventsmarkt in der Hauptstraße und am Fritz-Hornschuch-Platz findet in diesem Jahr am Samstag, 26. November, von 13 bis 19 Uhr und am Sonntag, 27. November, von 10 bis 19 Uhr statt.

Die Veranstalter von der Gemeinde Mainleus und der Marktagentur Schneider haben wieder ein abwechslungsreiches Angebot auf die Beine gestellt, um den sicher wieder zahlreichen Besuchern ein paar unvergessliche Stunden zu bereiten. An den zahlreichen Marktständen finden die Besucher alles, was die bevorstehende Adventszeit noch schöner macht.

Das Adventseinläuten, zu dem der Musikverein Mainleus herzlich einlädt, beginnt wie jedes Jahr um 15.30 Uhr in der Christuskirche. Der Eintritt ist frei. Etwa um 16.20 Uhr wird diese Veranstaltung zu Ende sein. Daran schließt sich wie immer der Laternenzug der Kinder und Eltern zum Rathaus an. Dort werden der Musikverein und die beiden Bläserklassen die Eröffnung des Adventsmarktes ausgestalten.

Bürgermeister Robert Bosch wird schließlich um 16.30 Uhr den Adventsmarkt feierlich eröffnen. Nachdem die stimmungsvolle Weihnachtsbaumbeleuchtung eingeschaltet wurde und den Markt in ein romantisches Licht taucht, verteilt der Nikolaus - wie auch am Sonntag - kleine Gaben an die Kinder.

Im Nebengebäude des Fränkischen Hofes ist mit dem "Weihnachtssaal der 1000 Lichter" eine der Hauptattraktionen des Marktes zu finden. Einzigartig in Oberfranken ist die große Weihnachtsdeko mit dem wechselnden Lichterspiel, dem Nikolaushaus, den Marktständen und vielen weiteren Attraktionen. Zudem werden die Besucher mit Kaffee, Kuchen, verschiedenen Glühweinen und mehr im Weihnachtssaal verwöhnt.

Als besonderes Schmankerl bietet der Fränkische Hof in diesem Jahr eine gratis Weinprobe an. Am Samstag und am Sonntag können verschiedene Badische Weine verköstigt und auch erworben werden. Die hochwertigen Weine stammen aus der Insolvenzmasse des Badischen Weinhauses "Ein stolzer Hahn", das vor kurzem schließen musste. Geöffnet ist der Adventsmarkt im Fränkischen Hof täglich von 10 bis 18 Uhr.