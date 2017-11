Lindauer Dorfweihnacht

Nach der 25. Dorfweihnacht im letzten Jahr folgt heuer schon wieder ein Jubiläum: Die Lindauer präsentieren den Besuchern am Sonntag, 11. Dezember, ab 16 Uhr, ihr 25. Krippenspiel.

"Im Prinzip ist ja immer die gleiche Geschichte", sieht es Jürgen Peter, der zum 23. Mal Regie führt, völlig unaufgeregt. "Es geht immer um Maria und Josef, um die Herbergssuche und um die Geburt Jesu." Trotzdem wird die Geschichte dieses Jahr wieder neu gestrickt, und zwar aus Sicht des Königs Herodes, der dabei eine zentrale Rolle spielt. Die Entscheidung von Intendanz und Regie für dieses Stück war für den Kostümbildner gleichbedeutend der Beginn umfangreicher Arbeiten. Diese Aufgabe hat vor vier Jahren der Leiter der Kostümabteilung beim Theater Erlangen, Wolfram Müller-Broeder, übernommen. "Die Kostüme von König Herodes, von Quirinius (Statthalter von Judäa), und der Heiligen Drei Könige müssen ja alle angepasst werden", macht er deutlich, während er vor der Probe im Dorfhaus vom Oberbefehlshaber der Truppen (Harald Hübner) Maß nimmt. "Vor allem die Jugendlichen, die heuer in die Rollen der Hirten schlüpfen, sind in die Höhe geschossen." Da Müller-Broeder in Personalunion auch für das Bühnenbild zuständig ist, muss er sich auch um den Palast von König Herodes kümmern. "Der wird auf einem Sessel unter einem Baldachin sitzen und Hof halten", hat er sich ausgedacht.

Das "Drumherum" hat sich nach 25 Jahren eingespielt: An den zahlreichen Ständen werden die Frauen der Dorfgemeinschaft alles anbieten, was sie während der letzten Wochen nach allen Regeln der Kunst gebastelt und gebacken haben. Um das Deftige sorgt sich Werner Eichner. Wenn es um Presssack, Krakauer, Schwarzfleisch, Wurst und Schinken geht, ist er in seinem Element.

Die Lindauer Dorfgemeinschaft freut sich, zu diesem gemütlichen, familiären 3. Advents-Nachmittag wieder mit vielen Gästen von nah und fern feiern zu können. Ihr Sprecher Christian Potzel ist überzeugt: "Wir werden unseren Besuchern wieder beste Unterhaltung bieten können".

Dieter Hübner