Lichterzauber Volkach

Der "Volkacher Lichterzauber" findet am Freitag, 16. Dezember, ab zirka 16 Uhr zum 2. Mal in neuem Glanz statt. Die Geschäfte sind bis 20 Uhr geöffnet und halten Geschenkideen und Last-Minute-Schnäppchen bereit. Natürlich gibt es auch leckeres Essen und heiße Getränke.

Die Volkacher Hauptstraße erstrahlt in neuem Licht und die Besucher erwarten wieder tolle Illuminationseffekte in der gesamten Volkacher Altstadt.



Spendenbaum und Kinderlesung

Der Gewerbeverband Volkacher Mainschleife freut sich, viele besondere Highlights und Aktionen ankündigen zu dürfen: In der Spitalstraße gibt es eine weihnachtlich dekorierte Tafel, es wird leckere heiße Suppe und Glühwein serviert. Außerdem steht dort ein "X-Mas Spendenbaum für die Volkacher Kinder".

Die Bücherblume veranstaltet um 18 Uhr eine vorweihnachtliche Kinderlesung für alle Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter.

Etliche Geschäfte und Lokale haben sich besondere Aktionen einfallen lassen.

So gibt es zum Beispiel bei "Mode Folles" Einkaufen in weihnachtlichem Ambiente und 20 Prozent auf alle Wintersachen. Das Weinlokal Vitis schenkt Glühwein und Kinderpunsch aus und serviert Wildbratwürste. red