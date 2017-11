Großlangheimer Adventsbasar

Weihnachtsmärkte gibt es fast überall. Und dennoch ist der Großlangheimer ein ganz besonderer. Hier heißt nämlich das "Langemer Weihnachtsmännla" die Besucher willkommen. Am 1. Adventssonntag, 27. November, haben Nikolaus und Christkind keine Chance. Alle Augen richten sich auf den Mann mit rot-weiß-gestreifter Strickmütze und ebenso leuchtendem Schal, der zwischen 11 und 18 Uhr die Kinder mit süßen Leckereien überrascht und außerdem dafür sorgt, dass kein Besucher die Attraktionen des Marktes verpasst. Und davon gibt es jede Menge!



Tante Dorles Eisenbähnle

Während die Kids ihre Nüsse, Mandarinen und Schokonikoläuse knabbern und im VG-Hof eine Runde auf Tante Dorles Eisenbähnle drehen, können die Großen um 15 Uhr in der Jakobuskirche den besinnlichen Gedanken zum Advent lauschen. Beim anschließenden großen Kinder-Adventskonzert entführen Kinderchor und Musikschüler aus Großlangheim mit Geschichten und Musik in die wunderbare Welt der Advents- und Vorweihnachtszeit.

Von 11 bis 18 Uhr öffnet der Adventsbasar seine Tore und lädt um Kirche und VG zu einem kurzweiligen Angebot ein, das Jung und Alt gleichermaßen erfreuen soll. An den vielen Ständen können Groß und Klein auf Entdeckungsreise gehen. Für sich selbst - oder als Weihnachtsgeschenk - wartet hier allerlei Selbstgemachtes: Marmeladen, Liköre, Schnäpse, frische Eiernudeln oder Holzofenbrot. Dazu kommen viele weihnachtliche Dekorationen, wie Adventskränze und Adventsgestecke. Auch ein Messerschleifer ist vor Ort.



Auftritt des Gesangvereins

Musikalisch können sich die Besucher vom Männergesangsverein und zum Ausklang um 17 Uhr noch von den Großlangheimer Musikanten auf die besinnliche Zeit einstimmen lassen.

Fürs leibliche Wohl während des Adventsbasars ist mit Bratwurst, Currywurst und leckerer Kürbissuppe gesorgt. Außerdem lädt die Kaffee- und Kuchenbar zu einer Pause ein und auch am Glühweinstand lohnt sich die Einkehr. Für Kinder und Fahrer steht auch heuer wieder alkoholfreier Punsch parat.

Das Jakobushaus mit Kaffeestube und Verkauf aus dem "Eine-Welt-Laden" wird ab 13 Uhr ebenso zum Schauplatz des adventlichen Treibens wie auch das Rathaus. Hier hat sich der Ortsverschönerungsverein gemeinsam mit den "Langemer Gartenzwertgen" etwas einfallen lassen und lädt zu einer Kartoffel- und Süßkartoffelausstellung im Erdgeschoss ein. Im 1. Stock werden Blumen und Pflanzen sowie tolle Seifen angeboten. red/lni