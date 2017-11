Es ist ein schönes Ambiente im Hof des Bräuwercks, es gibt viel zu hören und zu sehen, besonders für die Kinder. Und man kann gut Essen und Trinken, wofür die Vereine sorgen: Am Samstag, 26. November 2016, laden die Gemeinde und der Kulturverein zur "Drossenfelder Weihnacht" ein.

Ab 16 Uhr läuten die Kirchenglocken den Advent ein, Bürgermeister Hübner begrüßt, danach wird für gut drei Stunden ein vielfältiges Programm geboten.

Mit der a cappella- Formation "stimmBAND", dem Kinderchor, den Lindauer Tanzmäusen, der Kirchenband "Hauptsache", dem Musikverein Neudrossenfeld-Altenplos und der Akkordeongruppe Neudrossenfeld. Als besonderer Höhepunkt noch: Lieder aus dem Kongo mit Marthe und Pedrita. Alexandra Voit erzählt die Geschichte des Weihnachtsengels und der Drossenfelder Weihnachtsengel kommt und verteilt Süßigkeiten an die Kleinen. Die dürfen mit glänzenden Augen über all die Abwechslung staunen. Schließlich sollte man noch ins Linden-Museum gehen, um sich von Christine Höreth auf weihnachtliche Begebenheiten einstimmen zu lassen.

Elf Vereine und weitere Neudrossenfelder Bürger machen den Besuch des Weihnachtsmarktes auch zu einem Dorado für Lukullisches und ein bisschen Handwerkskunst. Vom Glühwein, Apfelpunsch, Eintopf und Crêpes, bis zu Trüffel, Punsch, sizilianische Bratwürste und Gyros reicht die Auswahl, Kaffee, Stollen und selbstgebackene Plätzchen sind ebenso selbstverständlich. Wer Selbstgestricktes, vor den Augen Gedrechseltes, Holzelemente, Keramik oder Edelstahlobjekte und Floristik mag, ist an diesem Samstag gleichfalls an der richtigen Adresse.

Und trotz allen Trubels gibt es sicher auch noch ruhige Ecken, wo man ein bisschen Vorfreude auf Weihnachten genießen kann. h.w.