Die Einzelhändler in der Region - sowie Märkte und Basare der unterschiedlichsten Art wecken ab sofort die Lust auf Weihnachten.

Die Gärtnereien beweisen Sinn für Dekor und Stil und wissen genau, wie man Kunden einen passenden Vorschlag für daheim unterbreitet. Während der Adventsausstellungen in der nächsten Zeit stehen ihre Läden für alle offen, die sich gerne Anregungen holen möchten.

Die Einzelhändler haben Recht: Advent wird erst richtig schön, wenn man ihn sich dekorieren und veranschaulichen kann. Zuhause, wo es kuschelig ist. Kindern schenkt es das Gefühl einer besonderen Zeit, Erwachsenen hingegen besondere bleibende Erinnerungen.



Große Auswahl

An weihnachtlichen Anspielungen in Form und Farben, als Buch, als Krippe, als Gesteck, mit Blumen und Tannenzweigen, floral duftend oder als Figuren und schmückende Gegenstände, haben die Geschäfte viel Anschauliches zu bieten. Gerne helfen sie auch bei ganz individuellen Deko-Wünschen.

Beim Bummel über einen der zahlreichen Weihnachtsmärkte wächst derweil nicht nur die Lust auf Weihnachten, sondern ganz bestimmt findet sich dabei schon das ein oder andere Geschenk. red