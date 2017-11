Dekorationsideen vom Fachhändler

Im Jahr 2016 haben wir die längstmögliche Adventszeit - vier ganze Wochen lang lassen weihnachtlich geschmückte Häuser, Weihnachtsmärkte und der Duft von frisch gebackenen Plätzchen unsere Vorfreude aufs Weihnachtsfest wachsen.

Und weil der 1. Advent demnach schon am Sonntag, 27. November, ist, wird es jetzt höchste Zeit, sich Gedanken um einen Adventskranz oder andere weihnachtliche Accessoires zu machen.

Die Blumenläden und Gärtnereien im Landkreis haben in den letzten Tagen ihren Endspurt eingeläutet.

Harte Tage voller Arbeit liegen hinter den Floristinnen. Bald sperren sie ihre Türen auf - und laden ihre Kunden ganz herzlich ein, abzutauchen, in eine ganz besondere Vorweihnachtswelt.

Und wenn die Besucher dann bewundernd auf die liebevoll gebundenen Kränze und die stilvoll arrangierten Gestecke blicken und sich vielleicht schon bald in ihr Lieblingsstück verlieben, spätestens dann ist für die Floristen klar: Der Aufwand hat sich auch diesmal wieder gelohnt. lni