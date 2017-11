Blaicher Weihnacht im Mönchshof

Lebkuchen, Mandelduft, heißer Glühwein und Lebkuchenbier, weihnachtlich geschmückte Budengassen, ein Christbaummarkt, das traditionelle Gewinnspiel und viele schöne Geschenkideen...

Der Mönchshof-Weihnachtsmarkt, der am kommenden Sonntag, 11. Dezember, wieder seine Tore öffnet, gilt in der Region als besonders liebenswert, denn nicht Kommerz steht im Vordergrund, sondern die Begegnung der Menschen und die Freude der Kinder. Das Mönchshof-Team hat sich wieder viel Arbeit gemacht, um erneut ein ansprechendes Programm zu präsentieren.

In den Museen im Mönchshof und dem MUPÄZ ist am Sonntag ab 10 Uhr zum "Tag der offenen Tür" eingeladen. Am Sonntag, 11. Dezember, haben Besucher bei einem Tag der offenen Tür die Möglichkeit, die Museen im Mönchshof durch Führungen mit kompetenten Fachleuten genauer kennenzulernen. Im Anschluss kann man mit den Fachleuten bei einem Schluck Gratisbier über das Gesehene diskutieren. Um 10 Uhr lädt Martin Ständner, der sich seit rund 20 Jahren intensiv mit der Geschichte des Bierbrauens befasst, zu einer Führung durch das Brauereimuseum ein. Um 10.20 Uhr geht die Führung durch das Bäckereimuseum los, die Hans-Dieter Herold leiten wird. Die Führung durch das Gewürzmuseum beginnt um 10.40 Uhr unter Leitung von Brigitte Lauterbach, die die Ausbildung zur Gewürzsommelière als Jahrgangsbeste abgeschlossen hat. Die Führungen kosten je fünf Euro, maximal können 30 Personen teilnehmen. Ab 11 Uhr können das Bayerische Brauereimuseum, das Bäckereimuseum und das Deutschen Gewürzmuseum mit Info-Stationen (ohne Führung) kostenlos besichtigt werden.

Im Museumsfoyer kann man ab 11 Uhr einem Brautag mit Robert Boser in der Gläsernen Museumsbrauerei beiwohnen. Der Zeitplan:

 ab 10 Uhr Maischen,

 ab 12.30 Uhr Abläutern,

 ab 15.30 Uhr Würze kochen,

 ab 17 Uhr Würze kühlen.

Am Steinbackofen findet ein Backtag statt. Außerdem locken der Ausschank von Lebkuchenbier und weihnachtlichen Getränkevariationen. Die Bäckerei Dumler verkauft Kaffee und Weihnachtsgebäck. Viele schöne Geschenkideen rund ums Bier und um exotische Gewürze können im Museumsshop erstanden werden. Buch- und Bierfilz-Drucker Waldhier druckt individuelle Bierdeckel und zeigt Druckerhandwerk in alter Tradition.

Im Museumspädagogischen Zentrum (MUPÄZ) wird ebenfalls ein abwechslungsreiches Programm geboten: Ab 11.30 Uhr ist zur Besichtigung des Museumspädagogischen Zentrums eingeladen. In der Vorführküche erwartet die Besucher ein Gewürzquiz mit Gewinnspiel mit Christine Eßer-Böhner.

Im Braumeisterstübchen können die kleinen Gäste ab 14 Uhr mit dem Christkind und der MUPÄZ-Juniorakademie an Mitmachaktionen teilnehmen.

Auf dem Mönchshof-Weihnachtsmarkt bieten von 11 bis 18 Uhr rund 30 Weihnachtsbuden handwerkliches Marktreiben:

 Selbstgestricktes und Gehäkeltes, Kunsthandwerk in Holz und Metall, Getöpfertes aus dem Thurnauer Land, Schmankerl aus der Genussregion, wie "Küchla" oder fränkische Stollen, "Rostbratwürste nach "Sauermanns Art" vom Holzkohlegrill, Bücher, Christbaumschmuck und Krippen, Süßes für große und kleine Leckermäuler, Glühwein und Weihnachtsgebäck, und natürlich ein Christbaummarkt.

 Das Kinder-Karussell dreht seine Runden.

 Traditionelles Gewinnspiel für einen guten Zweck - hochwertige Preise.

 Musikalische Umrahmung des Bläserensembles aus dem Wiesenttal.

Ab 11.30 Uhr lockt ein reichhaltiger Mittagstisch im festlich geschmückten Mönchshof-Bräuhaus. Um 13 Uhr erfolgt der Einzug des Blaicher Christkinds hoch zu Ross mit Begrüßung. Ab 13.30 Uhr darf man sich auf Weihnachtslieder des gemischten Chors der Auferstehungskirche Blaich freuen. Ab 14 Uhr ist zum Basteln mit dem Christkind und der MUPÄZ-Juniorakademie im MuPäZ eingeladen.

Ab 14.30 Uhr wird die Blaicher Weihnacht mit dem Gesangverein "Eintracht Blaich" und dem

Gesangverein Kauernburg musikalisch gefeiert. Wie jedes Jahr findet um 16 Uhr die Bescherung durch das Blaicher Christkind statt - und zwar für alle, die ein Weihnachtslied oder

-gedicht vortragen.



Ziehung der Hauptpreise

Um 17.15 Uhr erfolgt die Ziehung der Gewinnspiel-Hauptpreise: Ein 4-Gänge-Tapas-Menü für 2 Personen, inkl. Weinbegleitung, Wasser und Kaffee, ein Gansmenü für 2 Personen, in Alexander Herrmanns Posthotel in Wirsberg; 6 x Weihnachtsgänse und 6 x Weihnachtsenten vom Geflügelhof Andreas Hofmann, Neunkirchen bei Forchheim; 3 x 2 Konzertkarten für Matuschik & Rohrer, 3 x 2 Freikarten für Huebnotix, 3 x 2 Freikarten für TBC und 3 x 2 Freikarten für "3 Haxn" im Frühjahr 2017 am Kulmbacher Mönchshof.



Folgende Leckereien sollten Sie nicht verpassen:

Pavillon im Biergarten mit Glühwein, pikantem Kesselgulasch und Stollen.

Bierbude mit heißem Schneemännchen und Glühwein. Dazu natürlich auch etwas ohne Alkohol und trotzdem heiß: ein Kinderpunsch.

Altfränkische Bratwurstbude mit Kulmbacher Bratwürsten nach "Sauermanns Art" vor den Museen, daneben feine Senfspezialitäten, geräucherter Fisch uvm.

Im Bräuhaus steht die Speisekarte ganz im Thema "Weihnachten" - z.B. mit ofenfrischer Gansbrust mit Kartoffelkloß und Apfelblaukraut. Danach vielleicht einen heißen Glühwein, Jagertee oder Caipirinha - oder doch lieber ein warmes Schneemännchen für die Damen?

Im Museumsfoyer ist Brau- und Backtag, neben Bier, Glühwein und Kaffee gibt es Weihnachtsgebäck und andere Schmankerl.

Im MuPäZ stehen feine fränkische Lebkuchen zum Verkauf.