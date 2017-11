Bad Königshöfer Winterzauber

Bestens besucht war der erste Winterzauber-Donnerstag der Werbegemeinschaft Bad Königshofen. Am kommenden Donnerstag, 8. Dezember, geht es in die zweite Runde auf dem weihnachtlich geschmückten Marktplatz, wieder mit weihnachtlicher Musik von Udo Schneider und einem Ensemble, zahlreichen Glühweinsorten, Tee, der Winterzauber-XXL-Bratwurst, Kartoffelsuppe, Waffeln, Pizza und vielem mehr.



Weihnachtsmann verteilt Süßigkeiten

Sich einstimmen lassen auf das Weihnachtsfest, den Feierabend und die romantische Atmosphäre mit Bekannten und Freunden genießen, das können alle Gäste auf dem Marktplatz ab 17 Uhr. Zunächst öffnet der Werbegemeinschafts-Weihnachtsmann das nächste Fenster des Adventshauses und verteilt Süßigkeiten, dann steht für die Kinder mit der Ski-Alpin-Rutsche ein besonderes Vergnügen bereit. Die Geschäfte haben an diesem Abend bis 19 Uhr geöffnet, so kann man in Ruhe einkaufen und den Winterzauber mit einem Bummel durch die Fachgeschäfte verbinden. Der Lions-Club bietet Gebäck und Tee an, der Kindergarten Merkershausen hält Schupfnudeln und Kraut bereit, am Stand der evangelischen Jugend gibt es Zuckerwatte, der Verein "Projekt +" sorgt in bewährter Weise für Getränke und Pizza.

Der Eisstock-Wettbewerb mit Bewegung, Spiel und Spaß findet diesmal nur am dritten Winterzauber statt, dafür können Anmeldungen abgegeben werden für Vierermannschaften bei "Bambino", "Pickup Sport" und "Extrablatt". Die Anmeldegebühr beträgt 10 Euro. Wer gewinnt diesmal den Wanderpokal? Die Siegerehrung findet gleich nach Ende der Wettbewerbe statt. Die organisatorische Leitung beim Eisstockwettbewerb hat wieder der Jugendförderverein des TSV Bad Königshofen übernommen. Regina Vossenkaul