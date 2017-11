Adventsmarkt Seßlach 2016

An diesem Wochenende ist es wieder soweit: Der Seßlacher Adventsmarkt lockt mit seinen zahlreichen weihnachtlichen Angeboten und Aktionen in die malerische Altstadt. Geöffnet ist am Samstag, 26. November, von 14 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 27. November, von 12 bis 19 Uhr. Offiziell eingeläutet wird der Adventsmarkt am Samstag, um 17.15 Uhr, von Bürgermeister Martin Mittag. Wer schon auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken ist, der wird an den zahlreichen Ständen sicher fündig. Über 50 Aussteller präsentieren edle und besondere Dinge wie Mode, Schmuck, Geschenke, Weihnachtsartikel, Einrichtungsgegenstände, Antiquitäten, Kunsthandwerk, Essen, Getränke und mehr. So können die Besucher den Adventsmarkt genießen und ohne Weihnachtsstress in Ruhe Geschenke aussuchen.



Das Kasperle kommt

Die Kinder sind währenddessen an beiden Tagen, von 14 bis 17.30 Uhr, beim weihnachtlichen Kinderprogramm im Rathaus gut aufgehoben. Für Unterhaltung sorgt auch wieder das "Seßlacher Kasperle", das am Samstag und Sonntag, um 15.30 Uhr, im Rathaus spielt. Ebenfalls im Rathaus hält der Nikolaus jeweils um 17 Uhr seine Sprechstunde. Zusammen mit seinem Knecht Ruprecht verteilt er anschließend, ab 18 Uhr, wieder Geschenke an die Kinder.

Besinnlich wird es bei der liturgischen Einführung in den Advent am Samstag, 26. November, um 15.30 Uhr. Im Anschluss findet dann gleich das Eröffnungskonzert in der Stadtpfarrkirche mit dem Thüringisch-Fränkischen Konzertchor Belcanto mit dem Weihnachtsoratorium von Helmut Mietzenheim statt.

Neu in diesem Jahr ist die Christmas Party am Samstagabend mit DJ Bump. Los geht es ab 19 Uhr auf dem Maximiliansplatz.



Verlosung

Wer sein Glück versuchen möchte, kann an der Verlosung von zehn Gutscheinen für exklusive Geschenke teilnehmen. Teilnahmekarten sind in der Tourist Information der Stadt Seßlach erhältlich. Abgegeben werden sollten die Teilnahmekarten bis spätestens Sonntag, 27. November, um 17 Uhr. Die Bekanntgabe der Gewinner folgt dann am gleichen Tag um 18.30 Uhr am Maximiliansplatz. lif



Programm

Samstag, 26. November:

14 bis 17.30 Uhr: Kinderprogramm im Rathaus

15.30 Uhr: Liturgische Einführung in den Advent; anschließend: Eröffnungskonzert

17.15 Uhr: Einläuten des Adventsmarktes, danach: Seßlacher Christkind

19 bis 23 Uhr: Christmas Party



Sonntag, 27. November:

11 Uhr: Matinee mit dem Bildungsinstitut für Musik und Musiktheater im Kultursaal

14 bis 17.30 Uhr: Kinderprogramm im Rathaus

14 bis 15.30 Uhr: Teddybasteln für Kinder; Anmeldung: Telefon 09569/922540

15 Uhr: Blaskapelle Oberelldorf

15.45 Uhr: Posaunenchor Heilgersdorf

16.15 Uhr: Autenhausener Musikanten

17 Uhr: Stadtkapelle Seßlach

18.30 Uhr: Bekanntgabe der Gewinner