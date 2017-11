Adventsmarkt Castell

Warm und kuschelig geht's zu, wenn die Casteller am Wochenende vom 10. und 11. Dezember wieder zu ihrem Adventsmarkt in die beheizte Reithalle einladen.

Sowohl am Samstag als auch am Sonntag präsentieren regionale Selbstvermarkter von 11 bis 18 Uhr an festlich geschmückten Ständen ihre Erzeugnisse.

Filigranes Kunsthandwerk, selbst gemachte Marmelade, außergewöhnlicher Weihnachtsschmuck und so manche Geschenkidee warten dort auf die Besucher. Wie in den vergangenen Jahren gibt es - so lange der Vorrat reicht und die Jagd erfolgreich war - frisches Wildbret aus der Region.

Der weiße und rote Schloss-Glühwein wärmt Hände und Seele gleichermaßen zu süßen und deftigen Gaumenfreuden.



Christbaumkauf inklusive

Und wer noch Platz in seinem Fahrzeug hat, kann sich einen frisch geschlagenen Weihnachtsbaum mit nach Hause nehmen.

Der Casteller Adventsmarkt lässt kaum einen Wunsch offen, und wer noch auf der Suche nach einer passenden Weinbegleitung zum Weihnachtsmenü ist, kann sich im Fürstlich Castell'schen Domänenamt an beiden Tagen beraten lassen. red