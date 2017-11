Adventsmarkt Bad Brückenau

Die Stadt Bad Brückenau lädt auch in diesem Jahr zur Eröffnung der Adventszeit am Sonntag, 27. November, zu einem Advents- und Weihnachtsmarkt ein. Die Straßen und Gassen der Innenstadt sind dementsprechend geschmückt. Die Geschäftsleute und Einzelhändler haben ihre Schaufenster weihnachtlich dekoriert und viele Überraschungen für den verkaufsoffenen 1. Adventssonntag vorbereitet. Die Geschäfte in der Innenstadt haben von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Beim Duft von Glühwein und Weihnachtsbäckereien sind die Gäste zum Kauf der Weihnachtsgeschenke eingeladen. Die Anwohner haben Fenster und Balkone ansprechend geschmückt und die Weihnachtbeleuchtung der Stadt strahlt in den Straßen und Gassen.



Verlosung mit tollen Preisen

Bereits am Adventsmarkt startet auch die beliebte und attraktive Weihnachtsverlosung. Dabei sind Preise im Gesamtwert von über 2500 Euro zu gewinnen. In mehr als 25 Brückenauer Geschäften, bei Dienstleistern und in der Gastronomie können Lose ausgefüllt werden. Jedes Geschäft, jeder Anbieter verlost seine eigenen Warengutscheine selbst vor Ort und die Namen der Gewinner werden in der örtlichen Presse und in Facebook auf der Seite: WBB Werbegemeinschaft Bad Brückenau veröffentlicht. Jeder kann schöne Preise gewinnen und den Gabentisch damit bereichern. Der heilige Georg leuchtet wie jedes Jahr vom Rathaus und sieht herab auf das vorweihnachtliche Treiben auf dem Marktplatz. Auf Initiative des Stadtrates Florian Wildenauer schmücken Kindergartenkinder des Kindergartens Volkers, des Kindergartens Sonne, Mond und Sterne Wernarz und des Kindergartens Regenbogenland in der Stadtmitte ab 13 Uhr 3 vom Bauhof aufgestellte Tannenbäume, jeder Kindergarten einen Weihnachtsbaum. Einige Kinder werden auch Weihnachtslieder singen. Wenn alle Bäume geschmückt sind werden diese durch Applaus bewertet. Die Kinder erhalten kleine Aufmerksamkeiten, Präsente von der Stadt, jeder Kindergarten ein Foto mit Weihnachtsbaum (Foto Roth), einen Gutschein (Edeka Rhön Center), und die Gewinner einen Pokal. Die Damen und Herrn der Elternbeiräte der Kindergärten verkaufen an den Ständen Kaffee und Kuchen, Waffeln am Stiel, Glühwein und Kinderpunsch, leckere Bratwürste sind am Marktplatz auch im Angebot.



Benefizveranstaltung am Sonntag

Direkt im Anschluss an den verkaufsoffenen Sonntag, von 17 bis 18.30 Uhr findet eine besondere Benefizveranstaltung im Anwesen Ludwigstraße 32 (ehemals Ernstings Family) statt. Unter dem Motto "Fröhliche Weihnachtszeit" wird von einheimischen Künstlern ein Programm aus Musik und Geschichten dargeboten.

Die hochkarätige Besetzung garantiert beste Unterhaltung. Die, vielen Bad Brückenauern bekannte, ehemalige Operettensängerin der Staatsoper Dresden, Ursula Reith, verzaubert das Publikum mit ihrer klangvollen Stimme und bringt den Geist der Weihnacht in jeden Raum. Begleitet wird sie dabei von Dr. Isabel Starz am Keyboard. Als Erzähler werden Annette Martin und Walter Schöpfner mit Geschichten zum Träumen und Schmunzeln das Publikum aufs Beste unterhalten. Auch diese beiden sind ob ihrer Erzählkunst, die mit Worten bunte Bilder entstehen lässt, weit über die Stadtgrenze bekannt.

Der Eintritt ist kostenlos, es wird jedoch um eine Spende zu Gunsten der städtischen Jugendarbeit gebeten. Der gesamte Erlös dieser Benefizveranstaltung wird in kompletter Höhe dem Leiter der städtischen Jugendarbeit, Boris Höttinger übergeben.

Georg Roth