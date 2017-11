Adventsgrüße aus Hallstadt

Fest des Innehaltens

Liebe Kunden und Mitglieder des Gewerbevereins Hallstadt,

liebe Leserinnen und Leser des Fränkischen Tag,



es ist Adventszeit. Viele von uns lesen und hören in diesen Tagen die Weihnachtsgeschichte. In dieser Geschichte um das Kind in der Krippe begegnen uns Botschaften, die nicht nur religiöse, sondern alle Menschen ansprechen: "Fürchtet Euch nicht!" und "Friede auf Erden!"

Wir sehnen uns nach Frieden - auch und gerade, weil in der Realität so viel Unfriede, herrscht.

Dazu verhilft uns Weihnachten. Für Christen ist es das Versprechen Gottes, dass wir Menschen aufgehoben sind in seiner Liebe. Aber auch für Muslime, Juden, Menschen anderen Glaubens ist es ein Fest des Innehaltens, ein Fest mit Verwandten und ein Fest, das verbindet, wenn Menschen sich besuchen und beschenken. Hier möchte ich die Gedanken von Joachim Ringelnatz zum Thema schenken aufgreifen:



Schenke groß oder klein, aber immer gediegen. Wenn die Bedachten die Gaben wiegen, sei dein Gewissen rein. Schenke herzlich und frei. Schenke dabei

was in dir wohnt an Meinung, Geschmack und Humor, so dass die eigene Freude zuvor dich reichlich belohnt. Schenke mit Geist ohne List. Sei eingedenk,

dass dein Geschenk du selber bist.



In diesen Tagen gilt mein besonderer Dank den Kunden unserer Gewerbetreibenden, den Mitbürgern unserer Stadt, sowie den Mitgliedern des Gewerbevereins Hallstadt.



Wie jedes Jahr findet unser traditionelles Adventsfenster vom 29. November bis 18. Dezember statt. Ich möchte Sie hiermit recht herzlich einladen, denn der Erlös der Veranstaltungen geht wie immer als Spenden zum Wohl der Allgemeinheit an Sie zurück.



Ich wünsche Ihnen von Herzen erholsame und besinnliche Weihnachten, einen guten Jahreswechsel und ein friedliches, erfolgreiches neues Jahr, vor allem Gesundheit und Gottes Segen.



Andreas Friedmann ,

Vorsitzender des Gewerbevereins Hallstadt





Weihnachtseinkäufe in Hallstadt

Sehr geehrte Damen und Herren,

liebe Gewerbetreibende,



in Hallstadt gibt es ein vielfältiges Angebot an Handel, Handwerk und Dienstleistung. Ohne Hektik, Stress und Parkplatzsuche können Sie hier, nicht nur in der Weihnachtszeit, Ihre Einkäufe und Besorgungen erledigen. Die kleinen und großen Betriebe bestechen durch Kompetenz, persönliche Beratung und hohe Qualität. Seit mehr als 60 Jahren bündelt der Gewerbeverein Hallstadt die Interessen des Gewerbes im Hallstadter Ortskern und bringt sich mit Engagement im sozialen Leben der Stadt ein. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit erfreuen sich die Adventsfenster des Gewerbevereines, der Hallstadter Vereine und weiterer Bürger großer Beliebtheit und bieten Raum für Gespräche und Begegnungen in unserer Innenstadt.



Das Anliegen des Gewerbevereins Hallstadt, die Innenstadt von Hallstadt zu stärken, hat mit Eröffnung der Marktscheune im vergangenen Jahr weiteren Auftrieb erfahren. Mit unseren Partnern Werner Massak (Frischemarkt Massak mit Bäckerei Loskarn und Metzgerei Fuchs) und dem Ehepaar Heyder (Kulturboden UG) verbessert sich sowohl die fußläufig erreichbare Nahversorgung mit Produkten des täglichen Bedarfs, als auch das kulturelle Angebot unserer Stadt. Parallel sind die Vorplanungen für das nächste Großbauprojekt, die Neugestaltung und Aufwertung des historischen Marktplatzes und der Lichtenfelser Straße abgeschlossen. Der Stadtrat hat dem Vorentwurf einstimmig zugestimmt, so dass die Bauarbeiten voraussichtlich im nächsten Jahr beginnen können.



Im Namen der Stadt Hallstadt wünsche ich allen Bürgerinnen und Bürgern und allen Gewerbetreibenden ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.



Ihr Thomas Söder ,

Erster Bürgermeister der Stadt Hallstadt