8. Lehenthaler Weihnachtsmarkt

Die Dörfergemeinschaft Baumgarten, Grafendobrach, Lehenthal lädt - heuer bereits zum achten Mal - wieder herzlich ein zum Lehenthaler Weihnachtsmarkt. Der Markt findet am Samstag, 10. Dezember 2016, statt. Ab 14 Uhr werden wieder viele Besucher erwartet.

Natürlich sind die Lehenthaler gut vorbereitet. Seit Wochen sind die selbstgebauten Buden ausgebucht. Insgesamt 22 Aussteller haben zugesagt.

Da gibt es unter anderem wieder die guten Bratwürste vom Schäfer Siggi oder Leberkäse vom Damwild. Außerdem Weihnachtsgestecke, Loopschals, Töpfersachen, Papiersterne, edle Felle, Kinderbekleidung und vieles mehr. Holzspielsachen für Weihnachten oder für alle Anlässe gibt es auch wieder zum Kaufen.

Frisch geräucherte Forellen dürfen auf dem Markt natürlich auch nicht fehlen. Oder die Confiserie Esther aus Grafendobrach mit ihren leckeren Pralinen ist ja auch von Anfang an dabei. Auch der Duft von frisch gebrannten Mandeln legt sich über dem Weihnachtsmarkt. Stollen und frischgebackenes Brot gibt es natürlich auch. Die Lehenthaler Feuerwehr bietet unter anderem wieder die schmackhaften Feuerstangen an. Neu ist der geräucherte Limburger.

Wem das alles irgendwie durch den Magen geht, kommt zum Südtiroler Schnapsstand. Da wird einem dann schon geholfen. Und bei der Brennerei Stübinger gibt es bestimmt leckere Kostproben von den feinen Likören.

Honig und Marmelade dürfen auch nicht fehlen. Genau wie der neue Metzger aus Motschenbach, der Geräuchertes, Wurst und Dosen anbietet. Die Wühlmaus aus Marktrodach bietet unter anderem Filzschlappen und vielem mehr. Und - heuer auch das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt - LC Lederwaren aus Bindlach beleben das bunte Treiben. Gewürzallerlei aus Kronach ist auch wieder mit Freude dabei.

Im Wärmestübchen wird selbstgebackenes und Kaffee angeboten. Glühwein in mehreren Geschmacksrichtungen darf natürlich auch nicht fehlen, genau wie die bekannt gute Gulaschsuppe, die man dann am Lagerfeuer genießen kann.

Gegen 16.30 Uhr wird ein vierspänniges "Rentiergespann" das Christkind und den Nikolaus mit einer Kutsche bringen. Diese beiden haben für die Kinder kleine Geschenke dabei. Übrigens können die Kinder wieder mal reinschnuppern, wie man ein Holzschnitzer wird. Roland Friedrich zeigt es den Kindern gerne.

Umrahmt wird das bunte Treiben vom Posaunenchor aus Veitlahm. Die Dörfergemeinschaft und die Verantwortlichen freuen sich auf zahlreichen Besuch.