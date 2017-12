11. Wallburg-Weihnacht Eltmann

Ein ganz besonderes Flair kennzeichnet die Wallburg-Weihnacht, deshalb zieht dieser besondere Adventsmarkt sicherlich auch im elften Jahr seines Bestehens wieder viele Gäste an. Zur Atmosphäre kommen nämlich auch die besondere handwerkliche Qualität der angebotenen Waren - und das Rahmenprogramm für die Kinder.

Bereits am Samstag, 2. Dezember, um 13 Uhr öffnet der Markt. Das Kasperle hat dann gleich seinen ersten Auftritt um 14 Uhr und weitere Vorführungen sind um 15 sowie 16 Uhr. Christkind Josepha Pflaum, Bürgermeister Michael Ziegler und die Engelchen aus den Kindergärten eröffnen dann um 14.30 Uhr offiziell das bunte Marktgeschehen.



Geschenke für die Kinder

Der Nikolaus, der für jedes Kind ein kleines Geschenk dabei hat, kommt um 15 Uhr und nimmt sich bis 16.30 Uhr ganz viel Zeit für die Kinder. Das Bläserensemble der Stadtkapelle Eltmann gibt um 16.15 Uhr bei einbrechender Dämmerung ein Platzkonzert. Die Gewinner der großen Verlosung werden dann um 18 Uhr an der Bühne bekanntgegeben und um 21 Uhr endet die Burgweihnacht. Wer den Blick auf Eltmann genießen möchte, ist eingeladen, den Wallburgturm zu erklimmen. Auch das Freie Burgvolk Königsberg und die Schlittenhunde bereichern den Markt wie auch die vielen Hobby-Bastler und Kunsthandwerker sowie die Schülerfirma der Wallburg-Realschule mit ihren Waren. Für das leibliche Wohl ist natürlich ebenfalls bestens gesorgt und so lädt die Burgweihnacht zum vorweihnachtlichen Einkaufsbummel mit besonderem Flair.

Da an der Wallburg keine Parkplätze zur Verfügung stehen, verkehrt der Shuttlebus, der den ganzen Tag über seine Runden dreht und unter anderem am Marktplatz und gegenüber vom Freibad hält.

Sabine Weinbeer