Zum ersten Rugendorfer Weihnachtsmarkt laden am kommenden Sonntag, 11. Dezember 2016, die Gemeinde Rugendorf sowie ihre Vereine, Verbände und Organisationen rund um den Kirch- und Dorfplatz ein. Die Gäste von nah und fern erwartet ein stimmungsvoller Markt mit allerlei Spezialitäten, Geschenken und Deko. Die Vereine, Firmen und wohltätigen Einrichtungen bieten zudem typische Speisen und Getränke an.

Um 14 Uhr geht es los Los geht es um 14 Uhr mit der Eröffnung durch Bürgermeister Ralf Holzmann, die musikalisch von Liedvorträgen der Kindergartenkinder umrahmt wird. Ab 17 Uhr ist Vorlesestunde für Kinder am Lagerfeuer. Und um 18 Uhr ist zu einem Konzert in der Evangelischen Kirche eingeladen.

Nach dem bunten Markttreiben klingt der 3. Advent mit leckeren Schmankerln und Glühweinvariationen sowie verschiedenen Heißgetränken in gemütlicher Runde am Lagerfeuer aus.

Mit von der Partie sind auf dem 1. Rugendorfer Weihnachtsmarkt Wilfried Radtke, Carmen Müller, Klara Werbung, RugenDorfladen eG, Landjugend Rugendorf, Feuerwehr Rugendorf, Jungschargruppe all for one, SG Rugendorf-Losau, Hofladen Schuberth, Kirchenvorstand, Kindergartenförderverein, Anton Wartha, Dorfmusik Rugendorf, Direkthilfe Sri lanka e.V., Imkerei Gerda Blüchel, Bodenschlägel GmbH & Co. KG, Wandergruppe Feldbuch, Michael Schramm, Marco Wolf, Günter Kotschenreuther und Ev. Kinderhaus Regenbogen Rugendorf. kpw