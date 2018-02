"Tausendundeine (Faschings-)Nacht" heißt in diesem Jahr das Motto des Neukenrother Faschings Clubs NFC, das auch beim traditionellen Faschingsumzug am Faschingssonntag, 11. Februar, den närrischen Umzug begleiten wird.

Die Scheunen und Lagerhallen sind in Neukenroth belegt mit den Faschingswagen. Denn in der Faschingshochburg "Neugrua" wird in den letzten Tagen vor dem großen Ereignis wieder ganz viel gewerkelt, damit die Narren ihren Tollitäten - Präsidentenpaar Johanna II und Johannes II sowie Prinzenpaar Sophia I und Felix I - einen würdigen Umzug bieten können. Schließlich soll am Faschingssonntag, den 11. Februar ab 13.30 Uhr wieder ein bunter Gaudiwurm durch die Straßen von Neukenroth ziehen. Auch aus den Stockheimer Ortsteilen haben sich auch wieder Gruppen angekündigt.

Das Präsidenten- und das Prinzenpaar laden alle Narren und alle Zuschauer dazu wieder ganz herzlich ein. Wie auch in den Vorjahren werden tausende Schnäpse, Bonbons, Süßigkeiten und sonstige trink- und essbare Umzugsgeschenke verteilt. Wer den Umzug sehen will sollte sich also nach Neugrua kommen, denn die teilnehmenden Vereine haben wieder kräftig "aufmunitioniert".

Bremserin Burgl führt wie immer den Umzug an und wird dafür sorgen, dass die Zuschauer auch genügend Zeit haben die "Geschosse" aufzunehmen. Zu den Liedern der Musikkapellen oder der Wagen darf natürlich auch wieder auf der Straße getanzt werden.

Bereits am Vormittag des Faschingssonntags werden die Grillfreunde "Hubertus" am Dorfplatz wieder "angrillen". Nach dem 500. Jubiläum im letzten Jahr wird wohl in diesen Jahr das 1001. Jubiläum gefeiert. Aber auch nach dem Umzug feiern die Narren in Neugrua ganz einfach feucht-fröhlich weiter. In der "Filser-Bar" im Innenhof der Gastwirtschaft Fillweber, am Dorfplatz am "Notversorgungsstand", der bereits ab 13 Uhr zum Vorglühen geöffnet sein wird, und in den Neukenrother Gastwirtschaften wird man gut bewirtet. Und nicht nur die Besucher des Umzuges sollten auch daran denken, dass die B 85 wieder mindestens eine ganze Stunde gesperrt sein wird. Die Umleitung erfolgt durch die Polizei. Parkplätze stehen auch wieder an der Zecher-Halle zur Verfügung.

In der diesjährigen kurzen Faschingszeit stehen noch einige Narrenfeste an. Am Freitag, 9. Februar, können die Narren die Gastwirtschaft Eidloth bei "Bincis Hausfasching" nach tausend Nächten noch die eine Nacht anhängen. Am Sonntag nach dem Faschingsumzug ist ab 20 Uhr in der Zecher-Halle die "deutsche Schlagerparade" die Kultveranstaltung nach dem Umzug. Hier können alle, die den Faschingsumzug überlebt haben, den Faschingssonntag ausklingen lassen. Am Faschingsdienstag gibt es beim Rathaussturm ab 15 Uhr den Faschingskehraus. Dabei wird dann die Faschingssaison noch einmal lustig aufgearbeitet, und die Narren verabschieden sich bis zur nächsten Saison. Joachim Beez