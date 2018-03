Schönes rund um Ostern

Meister Lampe und seine Mannen sind fleißig: Gemeinsam mit seinen Helfern wird auch in diesem Jahr, am Sonntag, 25. März, ein Ostermarkt in Münnerstadt stattfinden - zusammen mit einem Ostereiermarkt. Gleich drei Märkte sind hier vereint: Ein ganz normaler Markt rund um das Rathaus und in der Veit-Stoß-Straße, bei dem die Marktbeschicker - sie sind ab 8 Uhr vor Ort - von kandierten Äpfeln über Modeschmuck bis hin zu Kleidung und Dingen für den täglichen Bedarf ihre Ware feilbieten. Der Tierheimladen, in dem zugunsten der Tiere im Tierheim in der Wannigsmühle Flohmarktartikel verkauft werden, hat geöffnet.

Es gibt auch noch den Original Mürschter Trödelmarkt: Rund um die Kelterhalle, Finstere Gasse und an der Klosterkirche finden Sammler und Suchende schöne Sachen aus längst vergangenen Zeiten oder einfach Kleinigkeiten, die es wert sind, ein neues Heim zu finden. Dass der Ostereiermarkt stattfindet, dafür sorgt eine Vereinsinitiative. 14 Aussteller aus Ober- und Unterfranken haben ihr Kommen angekündigt. Auch nach der Auflösung von Kultourismus, dessen Team in der Vergangenheit die Organisation übernommen hatte, soll die Traditionsveranstaltung weiter gehen.

Die Stadt unterstützt das Vorhaben. Die Erleichterung ist Oliver und Christine Schikora, Bruno Eckert und Claudia Kind anzumerken: Ohne die Initiative der Vertreter des Gewerbevereins "Kaufhaus Mürscht" und der Heimatspielgemeinde wäre dieser Kunsthandwerkermarkt vermutlich nicht zustande gekommen. In den vergangenen Jahren hatte Kultourismus die Organisation in den Händen. Das Kommunalunternehmen wurde zum Jahresende aufgelöst und eine Nachfolgeregelung noch nicht gefunden worden.

Der Vorsitzende der Heimatspielgemeinde, Bruno Eckert, kennt den Ostereiermarkt, es ist jetzt die 19. Auflage, von Anfang an. Die Initiative seinerzeit sei von der Stadt ausgegangen, erinnert er sich noch gut. Die Heimatspielgemeinde war von Anfang an mit im Boot. Sie organisiert seitdem die Kaffeebar. Das wird auch dieses Jahr wieder so sein. Dass es nun doch noch mit dem Ostereiermarkt klappt, sei eine "tolle Geschichte", findet Eckert. Der Ostereiermarkt findet im Rahmen des Ostermarktes in Münnerstadt am Sonntag, 25. März, 10 bis 17 Uhr, statt. Veranstaltungsort ist die Alte Aula am Stenayer Platz, die heuer auch mit einem Aufzug erreichbar ist.

Ganz besonders prunkvoll sind die Ostereier, die seinerzeit Peter Carl Fabergé, in russischer Goldschmied und Juwelier, für den russischen Zarenhof herstellte. Sie sind heute Millionen von Euro wert. Auch wenn in Münnerstadt solch berühmte Ausstellungsstücke nicht zu sehen sind, die heimischen Künstler brauchen sich und ihre Werke nicht zu verstecken.



Anja Vorndran/Heike Beudert