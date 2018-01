Kirchweih auf dem Staffelberg

Am Sonntag, 28. Januar, wird der Heiligen Adelgundis, der Patronin der Staffelbergkapelle gedacht. Stadtpfarrer Georg Birkel wird um 9 Uhr den Festgottesdienst in der Adelgundiskapelle zelebrieren. Danach wird Wasser durch das Eintauchen der kleinen silbernen Adelgundis Statue mit ihren im Sockel verborgenen Reliquien geweiht. Gottesdienstbesucher können es sich wieder in mitgebrachten Flaschen abfüllen. Nach dem Gottesdienst lädt der Wirt der Staffelbergklause zum weltlichen Feiern ein. Öffnungszeiten sind Freitag ab 14 Uhr, Samstag ab 12 Uhr, Sonntag ab 9 Uhr bis jeweils 22 Uhr und am Kirchweihmontag von 13 bis 18 Uhr. An allen Tagen serviert die Wirtsfamilie Schmitt Brotzeiten, Hausgebäck und frische Kerweskrapfen.



Patronin des Staffelberges

Adelgundis wurde um 630 nach Christus im französischen Maubeuge geboren. Schon in zarter Jugend beschloss sie, im heiligen Ordensstand Gott und den Menschen zu dienen. Der Legende nach floh sie aus diesem Grund aus dem Haus ihrer Eltern. Nach deren Tod gründete Adelgunde am Ufer der Ambre ein Doppelkloster. Bei ihrer Einkleidung soll eine Taube den Schleier auf ihr Haupt gelegt haben. Mit 54 Jahren starb Adelgunde, gezeichnet von einem schweren Krebsleiden, am 30. Januar 684. Die Ordensfrau und spätere Äbtissin zeigte sich stets als Wohltäterin der Armen und Kranken. In der christlichen Kunst wird sie meist als Ordensfrau mit dem Stab der Äbtissin und einen aufgeschlagenen Buch in der Hand dargestellt. "Ora pro nobis", "bete für uns" - so kann man die lateinische Inschrift in der Staffelbergkapelle lesen.

Eine große Figur der Heiligen empfängt den Besucher gleich am Eingang. Die allererste Kapelle auf dem "Berg der Franken", dem 539 Meter hohen markanten Wahrzeichen der Stadt, wurde im Bauernkrieg 1525 niedergebrannt. Die Sage erzählt von einer wunderbaren Begebenheit - eine Ordensfrau, so berichteten Bauernsoldaten, soll plötzlich in den Ruinen aufgetaucht sein. Sie durchschritt mit erhobenem Finger das Kirchengemäuer und verschwand dann durch die steinerne Wand. 1653 wurde die Kapelle in ihrer heutigen Gestalt wieder aufgebaut, im Juli 1654 geweiht und 1702 eine Glocke angebracht. Das Langhaus wurde 1755 verlängert und um 1788 ein neuer Hochaltar errichtet. Auf vielen Wand- und Deckenfresken, die nach der Freilegung Ende der 1960er-Jahre entdeckt wurden, erkennt man die große Bedeutung der Heiligen. Sie wird als Patronin bei Krebsleiden angerufen, auch bei Fieber bittet man um ihre Hilfe. gkle