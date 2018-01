Jährliches Patronatsfest St. Sebastian

An einen Baumstamm gefesselt, den Kopf gesenkt und von drei Pfeilen durchbohrt, blickt der heilige Sebastian vom rechten Seitenaltar der Stublanger Filialkirche Sankt Nikolaus und Gumbertus leidend auf die Gläubigen herab. In Stublang wird der Schutzheilige der Sterbenden, Eisenhändler, Töpfer, Gärtner, Gerber, Bürstenbinder, Soldaten, Kriegsinvaliden, Büchsenmacher, Eisen- und Zinngießer, Steinmetze, Leichenträger und Brunnen gegen Pest und Seuchen seit jeher besonders verehrt. Er wird seit dem vierten Jahrhundert als Märtyrer und Heiliger in der katholischen und den orthodoxen Kirchen verehrt. Auch die evangelische Kirche in Deutschland erinnert an ihn. Die Feierlichkeiten zur "Sebastianifeier" beginnen am Sonntag, 21. Januar, um 9.15 Uhr, mit einer Kirchenparade. Dazu treffen sich die Ortsvereine mit einer Fahnenabordnung am Gemeindehaus. Die Fahne der Krieger- und Soldatenkameradschaft von Stublang ziert eine Darstellung des heiligen Sebastian. Entlang der Döritz geht es dann zur Kirche, wo um 9.30 Uhr der Festgottesdienst beginnt. An diesem Ehrentag holt die Kirchenverwaltung ganz besondere Liedzettel heraus. "Dich zu loben, dich zu preisen, heiliger Sebastian, unsere Pflichten zu erweisen wallen wir auf dieser Bahn. Alle fallen dir zu Füßen, flehen deine Fürbitt' an, heiliger Sebastian", singen die Stublanger dann für den beliebten Heiligen. Fünf Strophen hat das Preislied, das in keinem Gotteslob (das gemeinsame Gebet- und Gesangbuch der katholischen Bistümer in Deutschland, Österreich und Südtirol) zu finden ist. Ebenso Tradition wie das Loblied ist, dass Professor Dr. Johannes Stöhr aus Köln für den Ehrentag des Heiligen Sebastian in den Lautergrund kommt und den Gottesdienst hält. Der 86-Jährige war früher Dozent an der Universität in Bamberg. Seit seiner Emeritierung 1999 hat er eine Professur für Dogmatik und Mittelalterliche Geistesgeschichte an der Gustav-Siewerth-Akademie inne und ist Leiter der Abteilung Katholische Theologie. Johannes Stöhr ist Herausgeber des Mariologischen Jahrbuchs. Er verfasste viele wissenschaftliche Veröffentlichungen, unter anderem Artikel im Marienlexikon, Lexikon für Theologie und Kirche (LThK), Lexikon der theologischen Werke, Wörterbuch der Philosophie, Estudios Lulianos, Forum katholische Theologie, Divinitas, Theologisches.



Gastfreundschaftliche Stublanger

Stublang ist bei Einheimischen sowie bei den Urlaubsgästen bekannt und geschätzt für seine Gastfreundschaft. Das Stublanger Bier genießt einen hervorragenden Ruf. Zur Sebastianifeier legen sich die beiden Gasthäuser besonders ins Zeug. Sie tischen ihren Gästen am Wochenende eine Vielzahl von Spezialitäten auf.

Ob der Heilige Sebastian einst in Mailand oder in Narbonne geboren wurde, darüber streiten sich die Gelehrten. Seine Jugend verbrachte Sebastian in Mailand und wurde wegen seines guten Benehmens zum Offizier der Leibwache von Kaiser Diokletian und Maximian ernannt. Der Überlieferung zufolge hatte sich Sebastian als Hauptmann der Prätorianergarde am kaiserlichen Hof öffentlich zum Christentum bekannt und notleidenden Christen geholfen, woraufhin ihn Diokletian zum Tode verurteilte und von Bogenschützen erschießen ließ. Als diese dachten, er sei tot, ließen sie ihn liegen. Sebastian war jedoch nicht tot, sondern wurde von der frommen Witwe Irene gesundgepflegt. Nach seiner Genesung kehrte er zu Diokletian zurück und bekannte sich erneut zum Christentum. Diokletian befahl daraufhin, ihn mit Keulen im Circus zu erschlagen. Sebastians Leichnam warf man in die Cloaca Maxima, einen städtischen Abflussgraben in der Nähe des Tiber. Christen bargen den Körper aus dem Abwasserkanal und beerdigten ihn. Über seinem Grab wurde schon im 4. Jahrhundert die Kirche San Sebastiano fuori le mura errichtet. gkle