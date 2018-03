Heiße Liebe im eisigen Wasser

S chon der Name stiftet Verwirrung. Obwohl der Frosch, der im "Froschkönig"-Märchen der Prinzessin die in den Brunnen gefallene goldene Kugel heraufholt, in einem grasgrünen Gewand dargestellt wird, handelt es sich hier um einen Wasser- und nicht um einen Grasfrosch. Letzterer ist bei aller Variabilität seiner Färbung ein Vertreter der Braunfrösche. Er ist der "Lurch des Jahres 2018".

Seine Hautfarbe, in der er seit ewigen Zeiten daherkommt, ist nicht wirklich grün, wie der Name Grasfrosch vielleicht vorgaukelt, sondern das Farbspektrum seines Kleides reicht von hellbraun über dunkel-, rot- oder schwarzbraun bis hin zu gelblich. Ein Outfit, das Conrad Gesner (1669) in seinem "Thierbuch" zu dem Urteil "gantz heßlich" verleitete, das aber für den Grasfrosch in seinem natürlichen Lebensraum eine ziemlich gute Tarnung darstellt. Der für einen Frosch eher wasserscheue Geselle verbringt den größten Teil seines bis zu zehnjährigen Lebens nämlich auf dem Land.

Als typischer Landfrosch besitzt er weniger stark ausgeprägte Schwimmhäute, dafür aber eine kräftige Ferse. Im Umkreis von etwa einem Kilometer seines Laichgewässers ist er fast Tag und Nacht auf der Suche nach sättigenden Beutetieren. Insekten, Spinnen, Würmer und Nacktschnecken, die erst einmal mit der klebrigen Froschzunge in Kontakt gekommen sind, haben kaum noch eine Chance, lebend das Froschmaul zu verlassen: Ein mit feinen, nach hinten gerichteten Zähnchen ausgestatteter Oberkiefer verhindert das. Allein durch diese Aktivitäten bringt uns der Grasfrosch nach Brehm "nur Nutzen, wahrscheinlich weit größeren, als wir wähnen".



Ein natürliches Navi

Fast drei Jahre führt der Jungfrosch dieses auf den ersten Blick ziemlich monotone Leben, das aber in Wirklichkeit geprägt ist durch den Zwang, den eigenen leeren Magen zu füllen und die ständige Furcht, nicht selbst im Maul eines hungrigen Feindes zu landen. Storch, Graureiher, Wildschwein, Fuchs, Ringelnatter und sogar der so putzige Stubentiger sind nur einige wenige Beispiele aus der langen Liste der Prädatoren (Fressfeinde), die es auf die feinen Froschschenkel oder die zarten Innereien abgesehen haben.

Nur den psychisch und körperlich stabilen Grasfröschen, die diese stressige Entwicklungsphase ohne Burn-out überstanden haben, steht der erste Höhepunkt ihres Froschdaseins bevor. Die Nase vorn hat, wer die ersten lauen Frühlingslüfte rechtzeitig spürt, sein Winterquartier in einem Versteck auf dem Land oder unter Wasser verlässt und ein geeignetes Laichgewässer aufsucht. Das passiert beim Grasfrosch bereits Ende Februar, Anfang März. Mit der Erdkröte gehört er zu den ersten heimischen Amphibien, die aus dem Winterkoma aufwachen. Daher auch der Name Märzenfrosch.

Mit dem ihm eigenen, von der Natur installierten Navi findet er das Gewässer. In der Regel das, in dem er selbst einst das Licht der Welt erblickte. Während der Wasserfrosch bekanntlich durch ein lautes, schlafraubendes Gequake auffällt, das schon zu Gerichtsprozessen geführt hat, besteht das Hochzeitslied der Grasfrösche nur aus einem leisen Knurren. Erzeugt wird es mit zwei innen liegenden, nicht ausstülpbaren Schallblasen. Manchen Menschen scheint dieser eher unscheinbare Gesang glatt an den Ohren vorbeigehen, was zum Namen "Stummer Frosch" geführt haben mag. Bei Gesner liest es sich so: "von welchem man keine sondere Stimme hört/ dann allein/ wann sie darzu gezwungen oder geschlagen werden".

Zum Hochzeitsgesang genötigt, wird der geschlechtsreife, mit Hormonen vollgestopfte Froschmann also durch seine innere Physiologie. Dass er auf Freiersfüßen unterwegs ist, lässt sich schon an seiner durch Lymphe aufgeschwemmten Haut und den Brunstschwielen seiner Finger erkennen. Seine geknurrten Liebesbotschaften treffen auf die an den Schläfen von außen sichtbaren Trommelfelle der Weibchen. Das weibliche Geschlecht besitzt nun die Gabe, aus den Gesangsvorträgen der eigentlich immer in der Überzahl vorhandenen potenziellen Liebhaber nicht den Knallfrosch auszuwählen, sondern den, der für die Nachkommenschaft die besten Gene mitbringt. Bevor es dann im noch immer eiskalten Wasser hoffentlich zu einer heißen Umarmung kommt, haben die in der Minderzahl erscheinenden Weibchen also stets noch die Lust der Wahl.

Ein Männchen, das den Eignungstest des Ehegatten-Castings bestanden hat, darf es sich dann auf dem Rücken des Weibchens vorübergehend bequem machen. Bei der Paarung drückt die Froschmutter bis zu 3000 Eier aus ihrem Leib, während das Männchen seine Spermaflüssigkeit dazugibt. Damit ist die Beziehung beendet. Das Weibchen reist zurück aufs Land, später auch das Männchen. Zurück bleibt ein nach Aufquellen der Eihüllen kindskopfgroßer Eiklumpen, der an der Wasseroberfläche treibt. Je nach Witterung schlüpfen daraus früher oder später die Kaulquappen. Allerdings nur aus den Eiern, die nicht im Magen von Feinden wie Molchen und Enten landeten, und die im Eiklumpen an witterungsgünstigen Stellen lagen, wo sie weder von zu starker Sonneneinstrahlung noch Eisbildung zerstört werden konnten.

Froschkaviar schmeckt nicht nur zahlreichen Feinden, sondern der Mensch kann ebenfalls etwas damit anfangen. Zumindest bei Lonicerus (1679) gibt es ein Rezept für "Fröschrogenwasser", das bei "allen hitzigen Schäden" hilft. Dieser Autor bezeichnet die Froscheier übrigens als "Sperma ranarum".

Vom ersten Tag ihres Lebens an ist die Kaulquappe ganz auf sich allein gestellt. Im Laufe ihrer etwa zwei- bis dreimonatigen Metamorphose verändert sich das Tier sowohl innerlich als auch äußerlich. So erfolgen bei der Verwandlung zum Frosch eine Umstellung von der Kiemenatmung zur Lungenatmung und eine Schrumpfung des langen Vegetarierdarms auf das Maß eines Fleischfressers. Der Ruderschwanz verschwindet, die Froschbeine entstehen. Auch in dieser Entwicklungsphase gibt es lebensbedrohende Gefahren, die von Stichlingen, Gelbrandkäfern, Wasserskorpionen und Co. ausgehen.

Verlassen die kleinen Jungfrösche bei feuchter Witterung schließlich ihre Laichgewässer, geschah das in der Vergangenheit oft in so großer Zahl, dass Menschen an einen Froschregen glaubten. Erst in etwa drei Jahren, wenn sie geschlechtsreif sind, werden die Amphibien wieder ihre Geburtsgewässer aufsuchen. Wenn alles gut geht! Kaum ein Tier hat so viele natürlichen Feinde wie der Grasfrosch. Diese konnten aber nie ernsthaft die Existenz des Frosches mit der markanten Schläfe (Rana temporaria; lat. tempora = Schläfe) gefährden. Selbst als der Mensch Geschmack an den Schenkeln dieser Froschart fand und sie als Fastenspeise und Armeleuteessen entdeckte, war das keine wirkliche Gefährdung. Diese Verluste wurden locker durch eine hohe Vermehrungsrate ausgeglichen. Das ist nun anders: Straßenverkehr, Zerstörung der Laichgewässer, Chemikalieneinsatz in der Landwirtschaft, Veränderung des Grundwasserspiegels, Überbauung, Vernichtung von Kleinstlebensräumen, Umwandlung von Wiesen in Äcker und so weiter machen dem Grasfrosch das Überleben schwer. In elf Bundesländern steht er inzwischen auf den Roten Listen; in Bayern auf der Vorwarnliste.