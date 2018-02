Am Sonntag, 11. Februar, am "heißen" Faschingswochenende, eröffnet um 10 Uhr der Faschingsmarkt den Reigen der Märkte in Höchstadt. Er bietet ein großes Warensortiment und lädt zum Bummeln und Einkaufen ein.

Der bunte Faschingsmarkt ist natürlich nicht nur für große und kleine Narren gedacht. Alle Menschen, die das närrische Treiben lieben, können sich wieder mit Begeisterung ins Marktgewühl stürzen. Mehr als 45 Buden und Stände laden zum Besuch und Kaufen ein und die Bäckereien bieten an diesem Tag sogar frisch gebackene Krapfen an. Der Faschingsmarkt kann für die Besucher zu einem tollen Einkaufserlebnis werden. Am närrischen Sonntag findet man genügend Zeit zum Wählen, Ausprobieren und Entscheiden. Geruhsames Einkaufen mit freundlicher Beratung hier, Trubel, Menschenmengen und buntes Treiben da. Auch so mancher Faschingsmuffel kriecht hoffentlich aus seinem Loch und nutzt gerne die Gelegenheit, abseits vom Alltagsstress in Ruhe einzukaufen. Das passende "i-Tüpferl" wäre es, wenn große und kleine Besucher diesen Markttag mit lustigen und bunten Faschingskostümen noch bunter machen würden!

Wer jetzt noch nicht in der richtigen Stimmung ist, für den wird es am Marktsonntag höchste Eisenbahn, etwas zu unternehmen. Rund um den Marktplatz, in der Hauptstraße und den Seitenstraßen gibt es in und vor den Buden ein vielfältiges Angebot an Pflanzen, Kleidung, Schuhen, Haushaltswaren, Spielzeug, Gartengeräten und mehr. Für jeden Geschmack und Geldbeutel ist etwas dabei. Die Geschäfte der Innenstadt haben von 13 bis 18 Uhr geöffnet und zeigen nicht nur ihr aktuelles Frühlingsangebot. Beratung und Service werden wie immer groß geschrieben und die Gäste aus nah und fern erfahren, was die Geschäftswelt in Höchstadt alles zu bieten hat. Besonders gute "Wühler" ergattern sicher auch noch tolle Schnäppchen aus der Winterkollektion, denn der Winter führt bestimmt noch weit über diese Tage hinaus sein strenges und eisernes Regiment.

Für den Faschingsball der Kids des ESC am Samstag in der Aischtalhalle ist es zu spät, wer aber für den Rosenmontagsball mit Jump Five um 20 Uhr im Kultursaal & Jugendzentrum, am Dienstag für den großen Faschingsumzug mit der anschließenden After-Umzugs-Party oder aber für die große Kinderfaschingsparty der CSU in der Aischtalhalle um 14 Uhr noch etwas braucht, der wird vielleicht fündig.

Die Straßen der Innenstadt sind wie immer für den Verkehr gesperrt: Hauptstraße, Obere Brauhausgasse, Marktbrunnenstraße, Schranne, Am Schlossberg, Am Marktplatz und Am Graben. Im Engelgarten und in der Aischaue gibt es genügend Parkplätze.

Ein Pläuschchen mit Freunden, ein Cappuccino oder ein süßer Faschingskrapfen machen das Ganze angenehmer. Der Höchstadter Faschingsmarkt ist schon etwas Besonderes, jeder muss ihn einfach miterleben. Für einen Rundum-Einkaufsbummel mit "Marktfeeling" ist dieser Faschingssonntag die beste Gelegenheit.

Also auf nach Höchstadt! Willkommen ist jeder, der einen angenehmen Tag verbringen möchte. Mit und ohne Sonne - Faschingsmarkt in Höchstadt ist immer schön. Helau!

Johanna Blum