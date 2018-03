SAGASSER Getränkefachmarkt in Kulmbach ist Deutschlands bester Getränkehändler 2018

Eine Jury prüft in mehreren unangekündigten Marktbesichtigungen, nach strengen Kriterien, die Sortimentsbreite und –tiefe, die Serviceangebote, die Fachkompetenz des Personals im Beratungsgespräch, das Ambiente und die Übersichtlichkeit, sowie das Einkaufserlebnis.

Die Preisverleihung 2018 fand am 22. Februar in Berlin, im Rahmen der Jahrestagung des Bundesverbandes des Deutschen Getränkefachgroßhandels, statt. Verkaufsleiter Einzelhandel Martin Lang, Verkaufsleiter „Wein, Trend & Mehr“ Jürgen Ponsel, Marktleiter Oliver Götz und Marktmitarbeiterin Julia Klier durften vor einem großen Fachpublikum den begehrten Pokal entgegennehmen.

Beeindruckendes Sortiment

Die Auszeichnung belohnt nicht nur eine ständige Weiterentwicklung des Fachmarktkonzeptes der Sagasser-Märkte sowie die tolle Leistung der Marktmitarbeiter, sondern ist auch ein positives Zeichen in der Region und für die Region! Der Weinliebhaber und Feinschmecker Oliver Götz versteht es wie kein anderer ständig neue „Schätze“ in Frankens Weingütern zu entdecken, sein Sortiment permanent zu erweitern und dem Kunden den idealen Begleiter zu gutem Essen zu empfehlen! In dem 850m² großen Getränkefachmarkt finden unsere Kunden auf einer Fläche von 140m ² 650 verschiedenen Weine, 130 unterschiedliche Sekte und 650 Sorten Spirituosen. "Es freut uns besonders, dass mit dieser Auszeichnung der traditionsreiche Markt in Kulmbach, Lichtenfelser Str. 48 geehrt wurde, denn so wurde eine jahrelange hervorragende Arbeit des Teams um Oliver Götz gewürdigt", teilt die Firma Sagasser mit.