Neues Musterhaus in Coburg

Hier steht gar herrlich anzuseh`n, und alle werden`s gern gesteh`n, das neue Haus, stolz aufgerich`t, brav tat ein jeder seine Pflicht ! Nun ja, ob dieses Haus nach altem Sprachgebrauch als „gar herrlich anzuseh`n“ ist oder nach neuem Sprachgebrauch als „architektonisch gelungen“ bezeichnet oder in verständlicher Redewendung einfach nur als „schön“ angesehen wird, mag jeder Betrachter für sich selbst entscheiden. Und ebenso die Interessenten, welche sich mit dem Gedanken befassen, früher oder auch später für sich ein Haus zu bauen.

Möglicherweise wird es dann dieser Town & Country Massivhaus Typ sein oder ein anderer, es stehen ja mehr als 40 attraktive Haustypen zur Auswahl mit obendrein unzähligen Variationen. Dieses Haus wird nun als Musterhaus genutzt werden vom Town & Country Partner HAPPY HAUS BAU GmbH aus dem thüringischen Gera. Das Unternehmen ist seit Gründung des Massivhausanbieters Town & Country Haus im Jahre 1997 dessen Partner und mit seither 1.000 gebauten Häusern einer der erfolgreichsten und damit auch erfahrensten.

War die Firma HAPPY HAUS BAU zunächst vorwiegend im mitteldeutschen Raum aktiv, so hat sie sich in den letzten fünf Jahren auch in Oberfranken fest etabliert und im Baugebiet „Lange Maase“ in Ebersdorf bei Coburg endlich einen attraktiven Standort für ein Musterhaus gefunden. Dass dieses Haus als erstes im gesamten Baugebiet fertiggestellt wurde ist aber nicht der Grund, weshalb es die Adresse „Lange Maase 1“ erhielt. Das „Lichthaus 152 Elegance“ – so ist die Typenbezeichnung dieses Hauses – garantiert ein besonderes Ambiente: sonnig, durch bodentiefe Fenster, offen dank großzügiger Räume. Herzstück des Hauses ist das weitläufige Wohnzimmer mit Blick in den Garten bzw. Weite der Landschaft. Die Terrasse lädt zum Sonnenbad ein oder ist idealer Platz für schöne Grillabende. Küche und Arbeitszimmer erfüllen höchste Ansprüche an Raum und Planung. Auch das Obergeschoss besticht durch Großzügigkeit. Neben dem Bad und einem gemütlichen Schlafzimmer bieten dort Kinder- und Gästezimmer genügend Platz zur Entfaltung.

Nunmehr ist es soweit, das Musterhaus ist für alle Interessenten geöffnet und Frau Annerose Rossteutscher erwartet Ihre Anmeldung unter 0172 7997240. Abschließend soll dem Grundstücksentwickler, die Eheleute Stegner, für die tolle Zusammenarbeit gedankt sein: Glück sei künftig in diesem Haus, die Eintracht fliehe nie daraus. Drum will ich nun das Glas erheben, die Bauherr`n, die soll`n leben !