Neues Einkaufserlebnis auf dem Milchhofgelände in Coburg

Auf rund 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche hat Marktleiterin Ina Brehm mit ihrem Edeka-Markt in der Milchhofstraße einen Ort geschaffen, an dem Kunden beim Einkaufen den Alltagsstress hinter sich lassen können. Die moderne, zeitlose Architektur, die offene Anordnung der Produkte und das freundliche Personal sorgen für ein Einkaufserlebnis mit Wohlfühlfaktor. „Die Kunden sollen sich bei uns zuhause fühlen, deshalb lege ich sehr viel Wert auf Freundlichkeit. Auch darauf, dass unsere Kunden von meinen Mitarbeitern begrüßt und verabschiedet werden”, so die Existenzgründerin Ina Brehm.

Doch auch die neue Marktleiterin selbst hat für ihre Kunden immer ein offenes Ohr: „Ich bin über jede Form von Feedback froh, so können wir an uns arbeiten, uns weiterentwickeln und den Markt Edeka Brehm wachsen lassen.” Wenn es nach Ina Brehm geht, soll auch das Grundsortiment im Markt mit den Kunden mitwachsen. „Bei uns liegen Kundenwunschlisten aus, dort können die Kunden ihre Produktwünsche aufschreiben. Wir werden dann im Rahmen des Möglichen versuchen die Wünsche umzusetzen und die Produkte in unserem Markt anzubieten”, erklärt die junge Kauffrau. Wie vielfältig der Edeka Brehm auf dem Milchhofgelände ist, zeigt sich auch in seiner Ausstattung.

Der am 5. Dezember 2017 neu eröffnete Markt bietet unter anderem eine Salatbar, an der jeder individuell seinen eigenen Salat zusammenstellen kann. Die Kunden können hier zum Beispiel nicht nur zwischen Bulgur- oder Couscous-Salat, sondern auch zwischen verschiedenen Größen und unterschiedlichen Dressings wählen. Darüber hinaus verfügt der Edeka-Markt Brehm über einen Backshop mit ofenwarmen Brötchen, Croissants und anderen Spezialitäten und über eine Selbstbedienungskasse, an der die Kunden ihre Waren selbst einscannen und bezahlen können. Die Marktleiterin betont jedoch: „Der Markt lebt von Menschen. Unsere Self-Scanning-Kassen werden unsere Kassierer und Mitarbeiter nie ersetzen können.”

Doch so kurz nach der Neueröffnung ruht sich die Inhaberin vom Edeka Brehm auf keinen Fall aus: „Ich habe noch so viele Ideen, die Zeit brauchen, um umgesetzt zu werden.” So hat Ina Brehm vor, eine Heißtheke anzubieten. Leberkäse, Schnitzel und warme Tagesgerichte, können sowohl vor Ort gegessen als auch zum Mitnehmen bestellt werden. Auch ein Online Shop ist in Planung. Dadurch können die Kunden flexibel und auch außerhalb der Öffnungszeiten ihre Waren online bestellen und dann in einem selbst ausgewählten Zeitfenster an außen aufgestellten Boxen an der Filiale, ähnlich einer DHL-Packstation, abholen. Auf fast 2000 Quadratmetern Verkaufsfläche steht für Inhaberin Ina Brehm der Kunde im Fokus, der bei Edeka Brehm mit Qualitätsprodukten sowie Frische überzeugt wird. Nicht zuletzt durch kompetente, freundliche und hochmotivierte Mitarbeiter, die für die Kundschaft jederzeit parat stehen, wird das Einkaufen zu einem Erlebnis.

Öffnungszeiten Edeka Brehm

Montag bis Samstag: 7 bis 20 Uhr

Edeka Brehm

Milchhofstraße 1

96450 Coburg