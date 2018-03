Hein Hansen: Fisch! Ein ungewöhnlicher Motivationsvortrag

Sie möchten einen „etwas anderen“ Redner auf der Bühne sehen? Pure Wissenschaft und Comedy in einem Vortrag? Dann dürfen Sie sich Hein Hansen und seinen Motivationsvortrag beim Expertenforum in Kulmbach (21.Februar, 19:30 Uhr) nicht entgehen lassen.

Groß geworden zwischen den Ständen des Hamburger Fischmarktes, eignete sich Hein Hansen bereits als junger Mann viel Fachwissen über die dortigen Verkaufsprofis an. Später, nachdem er selbst zu einem erfolgreichen Verkäufer geworden war, lernte er die „Fish Philosophy“ vom weltberühmten Pike Place Fish Market in Seattle kennen, die ihn seitdem nicht mehr loslässt. In den USA sammelte Hansen bei den berühmtesten Verkäufern der Welt Erfahrungen aus erster Hand. Mehrere Tage arbeitete er selbst auf dem Pike Place Fish Market mit, um zu hinterfragen, was hinter der enormen Motivation dieser Top-Verkäufer steht. Seine Ergebnisse präsentiert er in einem einmaligen Erlebnisvortrag. Dieses Know-How transferiert er spielerisch und nachhaltig in sämtliche Lebensbereiche seiner Zuhörer.

Hein Hansen hat sich als einer der erfahrensten Fachmänner Deutschlands im Bereich der Fisch!-Philosophie etabliert. Mit seinen erfrischenden Vorträgen begeistert er jedes Jahr volle Säle und jedes Mal gilt für sein Publikum: „Achtung: Kopf einziehen!“ Eine Vortragsart, wie man sie wohl selten erlebt.

Michael Ehlers – Das Gesicht hinter Hein Hansen

Hein Hansen ist das Alter Ego des bekannten Rhetorik- und Managementtrainers Michael Ehlers aus Bamberg.

Mit seinem Schwerpunktthema „Kommunikation“ ist er ein international gefragter Keynote-Speaker. Das Feedback der Zuhörer seiner Vorträge reicht von „multimedial und thematisch auf den Punkt“ bis „äußerst unterhaltsam, explosiv und höchst motivierend“.

Ehlers ist europaweit als Rhetorik- und Marketingdozent für anerkannte Akademien und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens tätig. Als „Spin-Doctor“ und Berater betreut er bekannte Politiker. In seinem Bamberger Institut findet sich Kundschaft vom Mittelständler bis zu weltweit tätigen Konzernen ein. Er trainiert unter anderem Schauspieler, Fußball-Bundesligatrainer, CEOs und Vorstände.

Hein Hansen – Fisch! Ein ungewöhnlicher Motivationsvortrag