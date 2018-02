Immobilien Hofmann zieht in Bad Kissingen um

Seine Werbung fällt auf: Julius Hofmann Immobilien ist bekannt für kreative Immobilienanzeigen. Jetzt ist das Team selbst umgezogen. Die neuen, größeren Räume befinden sich in einem denkmalgeschützten Altbau aus dem Jahr 1902 mitten in der Stadt.

Dass am jetzigen Standort einmal eine Praxis für den medizinischen Dienst angesiedelt war, ist nach der Renovierung nicht mehr zu sehen. 170 Quadratmeter wurden teils mit aufgearbeitetem Parkett, teils mit Teppichboden ausgelegt. Jeder Mitarbeiter sitzt in einem eigenen Raum, in dem er kreativ und in Ruhe arbeiten kann. Weiß und helles Grau ziert die Wände, orange Clubsessel und moderne Kunst setzen Farbtupfer, im Gemeinschaftsraum lockt ein kleiner Balkon mit schön geschmiedetem Geländer auf einen Kaffee nach draußen.

Für die gute Stimmung sorgt das Miteinander im Team aus sieben Angestellten und dem Chef natürlich selbst. Die gute Luft kommt von Pflanzen, deren Standorte im Büro von einem Fachmann ausgewählt wurden. „Damit die Kunden noch mehr Lust auf Immobilien bekommen“, erklärt Inhaber und Geschäftsführer Julius Hofmann, „kommt modernste Präsentationstechnik zum Einsatz.“ Auch wenn die hohen weiß lackierten Türen mit Ornamenten aus der Gründerzeit erhalten blieben und die Räume trennen, so wird doch auf die Kultur der „offenen Bürotüren“ geachtet. „Das sorgt für ein vertrautes Miteinander“, so Hofmann. Schon als fünfjähriger Steppke begleitete er seinem Vater zu Wohnungsbesichtigungen. Später sorgte er mit seinem Steckenpferd – ausgefallene Werbekonzepte – für den richtigen Hingucker. „Haben Sie ein Haus für meine Eltern?“ fragt ein Kleinkind auf einem Hofmann-Immobilienplakat. Seit über 38 Jahren ist er im Geschäft, ohne Zweifel hat er in dieser Zeit ein Gespür für Menschen und die zu ihnen passende Immobilie entwickelt.

„Wir wollen schöne und schönste Immobilien anbieten, desolate Objekte kommen mir nicht ins Haus“, fasst Hofmann seine Ziele bei der Suche zusammen und, „der Preis muss passen.“ Zudem vermittelt der Fachmann mit dem Diplom zum Immobilienwirt VWA in der Tasche am liebsten Objekte mit „Sinn und Sinnlichkeit und am liebsten so, dass keine Wünsche mehr offen bleiben. Das soll heißen, jede Immobilie wird individuell bewertet: Ist sie mit Lift? Mit Garage? Garten? Dachterrasse? Neu renoviert? Bad mit Wanne? Egal was gewünscht wird, der Profi kümmert sich und Hokus, Pokus, Fidibus zaubert er das Wunschschloss herbei. Anja Vorndran

Kontakt: Julius Hofmann Immobilien, Ludwigstraße 19, 97688 Bad Kissingen, Tel.: 0971/7192-0, Telefax: 0971/7192-50, www.immobilien-hofmann.de, hallo@immobilien-hofmann.de. Geöffnet ist das Büro von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 16.30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung.