Michael Ehlers ist “Der-Rhetoriktrainer” im deutschsprachigen Raum und seit über 10 Jahren einer der Top-Speaker auf den Bühnen in der DACH-Region und darüber hinaus.

Er trainiert seit zwei Jahrzehnten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, Top-Manager, Profi-Sporttrainer und viele mehr. Ehlers beherrscht die Kunst der Rhetorik und wendet sie selbst auf zahlreichen Veranstaltungen als Keynote-Speaker oder Moderator von Großveranstaltungen an.

Der “Internet-Nutzer der ersten Stunde” setzt sich nicht nur für die „neuen Medien“ in der Unternehmenskommunikation ein, er lebt sie auch in seinem Institut. Als Motivationstrainer “Hein Hansen” tourt Ehlers erfolgreich mit seinem Impuls- und Erlebnisvortrag um die Welt und veröffentlichte den Bestseller “Der Fisch stinkt vom Kopf”. Das Buch wurde als "Trainerbuch des Jahres" ausgezeichnet.

Seine Workshops und Vorträge öffnen jedem auf sehr eingängige und unterhaltsame Weise die Welt der Kommunikation.

Michael Ehlers – Fisch! Ein Motivationsvortrag (21. Februar, 19.30 Uhr, Kulmbach): Bei der Arbeit auf den berühmtesten Fischmärkten der Welt in Hamburg und auf dem Pike Place Fish Market in Seattle hat sich Hein Hansen intensiv mit der überdurchschnittlich hohen Motivation von Fischverkäufern auseinandergesetzt. Er transferiert dieses Know-How spielerisch und nachhaltig in alle wesentlichen Bereiche. Mit seinen erfrischenden Vorträgen zu seiner Motivationstheorie „Fisch!“ begeistert er jedes Jahr Tausende von Zuhörern und jedes Mal gilt für sein Publikum.