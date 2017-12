Neue Kraft für Ihr BIZZ-ness

Franken. Es ist eine besondere Kooperation: Mediengruppe Oberfranken, Veranstaltungsservice Bamberg, Wirtschaftsclub Bamberg und Oberfranken Offensiv veranstalten ab Januar gemeinsam das Expertenforum „BIZZ Kraft“ mit insgesamt zwölf Veranstaltungen mit namhaften Referenten. Zu Gast in der Region sind Monika Matschnig, Michael Ehlers, Christian Bischof, Dr. Klemens Skibicki, Norbert Faller und Harald Biefel, Stephan Zehentmeier, Dr. Thomas Köhler, Andreas Buhr, Thomas Heidenreich und Gerrit Mauch, Michael Keune, Thorsten Havener und Matthias Schranner.

Der Name „BIZZ Kraft“ besteht aus den Worten „BIZZ“ für Business und Kraft. Das Expertenforum richtet sich somit gezielt an die Geschäftswelt und all diejenigen, die diese verstehen wollen.

„BIZZ Kraft“ ist eine gemeinsame Idee von Oberfranken Offensiv, der Mediengruppe Oberfranken, dem Veranstaltungsservice Bamberg und dem Wirtschaftsclub Bamberg. Was alle vier Partner gemeinsam haben, ist das sie täglich Menschen miteinander verbinden.

Mit der neuen Veranstaltungsreihe „BIZZ Kraft“ wollen sie nun explizit Unternehmer und Entscheider aus der Region ansprechen und zusammenbringen.

Mit renommierten Experten aus den Bereichen „Motivation“, „Change Management“, „Innovation“, „Finanzen“ und „Menschenkenntnis“ entsteht eine hochwertige Plattform, bei der Kommunikation und Ideenaustausch im Fokus stehen.

Mit insgesamt zwölf Veranstaltungen bietet „BIZZ Kraft“ eine ausgewogene Mischung aus interessanten Impulsvorträgen und spannenden Ausblicken über das zukünftige Leben und Arbeiten. Der Kartenvorverkauf hat begonnen, Informationen gibt es auf der Seite www.bizz-kraft.de

Die ersten Vorträge Monika Matschnig – Die Macht der Wirkung (23. Januar, 19.30 Uhr, Lichtenfels): Wir wirken immer, die Frage ist nur WIE? Wie schaffe ich es besser zu wirken, mein Gegenüber mit einer souveränen Wirkung zu überzeugen, aber auch zu erkennen, ob jemand die Wahrheit sagt oder vielleicht sogar schwindelt? Im Vortrag erfahren Sie, wie Sie mit einem kongruenten Zusammenspiel von Körper und Sprache noch erfolgreicher und überzeugender wirken und lernen ihr Gegenüber nicht nur zu sehen, sondern bewusst zu wahrzunehmen.

Michael Ehlers – Fisch! Ein Motivationsvortrag (21. Februar, 19.30 Uhr, Kulmbach): Bei der Arbeit auf den berühmtesten Fischmärkten der Welt in Hamburg und auf dem Pike Place Fish Market in Seattle hat sich Hein Hansen intensiv mit der überdurchschnittlich hohen Motivation von Fischverkäufern auseinandergesetzt. Er transferiert dieses Know-How spielerisch und nachhaltig in alle wesentlichen Bereiche. Mit seinen erfrischenden Vorträgen zu seiner Motivationstheorie „Fisch!“ begeistert er jedes Jahr Tausende von Zuhörern und jedes Mal gilt für sein Publikum.

Christian Bischof – Die Kunst Dein Ding zu machen (1. März, 19.30 Uhr, Bamberg): „Die wirklich Erfolgreichen sind unaufhaltbar. Wenn Du Dich nicht aufhältst, hält Dich nichts und niemand auf. Unaufhaltbar sein ist eine mentale Einstellung. Ich zeige Dir, wie Du diese Einstellung entwickelst, unaufhaltbar Deine Ziele zu erreichen – und damit auch den Grundstein für finanzielle Fülle legst. Gemeinsam schauen wir uns an, wie Du lernst, für Deine Expertise den Preis zu verlangen, den sie verdient hat. Geld kann Dein Freund werden!“