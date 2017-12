Stuttgart vor 1 Stunde

Tierliebe

Nicht nur modischer Schnick-Schnack: Diese Hunde-Bekleidung macht wirklich Sinn

Manche hüllen ihre Hunde in Mäntel oder ziehen ihnen Schuhe an. Oft werden sie von anderen dafür belächelt - so manche Tier-Bekleidung macht jedoch Sinn.