Qualifiziert und heiß begehrt

Qualifizierte Bewerber haben bessere Chancen denn je, eine passende Arbeitsstelle und vielleicht sogar den Traumjob zu finden. Eine aktuelle Studie der Karriere-Website Stepstone mit dem Marktforschungsinstitut TNS zeigt: In Deutschland herrscht unter Fachkräften annähernd Vollbeschäftigung.

"Die Tendenz aus dem Vorjahr hat sich demnach nicht nur weiter fortgesetzt, sondern sogar noch verstärkt - bundesweit waren über alle Berufsgruppen hinweg fünf Prozent mehr Stellen für Fachkräfte frei", so Fachjournalist Oliver Schönfeld vom Verbraucherportal Ratgeberzentrale.de.

Trotz der hohen Nachfrage nach Fachkräften gibt es aber ein Problem: Die Anforderungen der Unternehmen und die Qualifikationen der Bewerber passen oft nicht zusammen.

Personaldienstleister begegnen diesem "Mismatch" mit gezielter Fortbildung, was unter anderem Sprachschulungen für ausländische Arbeitskräfte, bedarfsgerechte Qualifizierungen von Arbeitssuchenden und eine kontinuierliche berufliche Weiterentwicklung der Mitarbeiter einschließt. djd