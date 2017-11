IT-Fachkräfte lassen Ingenieure hinter sich

Die Arbeitswelt verändert sich: Maschinen "sprechen" miteinander und Roboter arbeiten Hand in Hand mit Menschen. Kein Wunder, dass Unternehmen händeringend technische Fachkräfte suchen, um den digitalen Wandel umzusetzen. Welche Berufe derzeit noch gefragt sind, beantwortet der Dekra Arbeitsmarkt-Report 2015.



Ärzte gesucht wie nie

Unter den Top Ten finden sich mehrere Berufe aus den Bereichen Vertrieb und Verkauf. Vor allem Call Center suchen neue Mitarbeiter. Im Einzelhandel wirkt sich die gute Kauflaune positiv auf die Stellensituation aus: Verkäufer zählen zu den drei Berufen, deren Anteil gegenüber dem Vorjahr am stärksten gewachsen ist.

Klinikbetreibern dürfte der Fachkräfteengpass zunehmend Kopfschmerzen bereiten: Gesundheits- und Krankenpfleger haben Wirtschaftswissenschaftler an der zweiten Stelle abgelöst und Ärzte sind in diesem Jahr gesucht wie nie. Sie haben den Sprung unter die Top-Ten-Berufe nur knapp verfehlt (Platz 11).

Immer mehr Unternehmensprozesse sind digital gesteuert, weshalb der Anteil der IT-Berufe am Stellenmarkt weiter steigt. Derzeit befinden sich gleich zwei IT-Spezialisierungen unter den zehn am häufigsten gesuchten Berufen. Aber auch die Aussichten für Ingenieure der Fachrichtungen Elektrotechnik oder Maschinen- und Fahrzeugbau bleiben sehr gut.

"Entwicklungen wie Industrie 4.0 werden die Arbeitswelt in einem stärkeren Maße verändern, als es sich viele heute vorstellen können", sagt Jörg Mannsperger, Mitglied des Vorstands der Dekra Se und Geschäftsführer der Dekra Akademie. "Der digitale Wandel wird Fachkräfte quer durch alle Hierarchie- und Qualifikationsebenen treffen."

Der Arbeitsmarkt-Report 2015 widmet speziell dem Thema "Qualifizierung für Industrie 4.0" einen Exkurs. Neben dem Fachkräftebedarf untersucht er die Anforderungen an Fachkräfte in kaufmännischen Berufen und im Maschinenbau.

Der Report kann kostenfrei per E-Mail unter service.akademie@dekra.com angefordert werden. mso