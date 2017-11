In global ausgerichteten Unternehmen ist es Voraussetzung, beim Bäcker um die Ecke wahrscheinlich eher nicht: die Kenntnis in Fremdsprachen. Oftmals reicht Englisch nicht mehr, vor allem, wenn es um eine Bewerbung auf internationaler Ebene geht. Da können Fremdsprachenkenntnisse der alles entscheidenden Auslöser sein, ob Sie angestellt werden oder nicht. Deshalb ist eine Weiterbildung im Bereich der Fremdsprachen empfehlenswert. Nicht nur, wenn Sie auf der Suche nach einem Job sind, sondern auch, wenn Sie Ihre Kompetenzen erweitern wollen und eine höhere Firmenposition anstreben. Außerdem werden Sie für den Arbeitgeber interessanter, wenn er Sie in anderen Geschäftsfeldern einsetzen oder gar auf Geschäftsreisen schicken kann.



Welche Fremdsprachen sind beliebt?

Laut Statista liegt der Prozentsatz derjenigen, die ihre eigenen Englischkenntnisse als sehr gut bezeichnen, unter zehn Prozent. Dennoch wurden im Bezug auf die Beherrschung einer Fremdsprache Englisch und Französisch genannt. Unter den meistgesprochenen Sprachen weltweit befinden sich laut Statista neben Englisch auch Chinesisch und Hindi. Danach folgen erst Spanisch und Französisch.



Wo kann man Fremdsprachen lernen?

Die meisten Universitäten bieten Sprachkurse an, die jeder Studierende besuchen kann. Diese werden mit einer Prüfung abgeschlossen und sind in der Regel kostenlos. Schwerer haben es da schon Arbeitnehmer. Diese müssen sich meist selbst um Sprachkurse kümmern, wenn sie sich in diesem Bereich weiterbilden wollen. Dabei kann zwischen Abendschule und Onlinekurse unterschieden werden.

Die IHK Oberfranken bietet Englisch- und Spanischkurse berufsbegleitend an. In Bamberg kann man zudem Abendkurse zur englischen Sprache am Sprachinstitut Treffpunkt in Einzel- und Gruppenkurse besuchen. Die Euro-Schulen bieten daneben noch andere Sprachkurse wie beispielsweise in Italienisch, Spanisch oder Japanisch an. Bei Terra Lingua gibt es teilweise Wochenendkurse, jedoch auch abendliche Termine. Manche sind auch nach Absprache zu treffen. Auch in der Fokus Sprachschule Bamberg oder in der VHS können Sprachkurse belegt werden.

Unterschiede finden sich nicht nur im Angebot der Anbieter, sondern auch in der Gruppengröße, der Dauer und dem Preis. Deswegen ist es empfehlenswert, sich vorher genau zu erkundigen, um den passenden Kurs auszuwählen.



Online lernen

Im Netz gibt es zudem unzählige Plattformen, mit Hilfe derer man sich Fremdsprachenkenntnisse aneignen kann – kostenlos oder gegen ein Entgelt. Busuu, Babbel oder Duolingo sind nur drei Beispiele. Gerade bei kostenlosen Angeboten kann man mehrere testen, um so das passendste für sich zu finden.



Wie kann man Fremdsprachen erlernen?

Was jemanden am meisten davon abhält, eine weitere Fremdsprache zu erlernen, sind die neuen Vokabeln, die nicht nur gelernt werden, sondern auch wiederholt werden müssen. Auch wenn diese ohne Frage essentiell sind, kann man sich durch kleine Tricks das Büffeln erleichtern.

Machen Sie sich bewusst, wieso Sie die ausgewählte Sprache erlernen wollen und welche Vorteile Sie dadurch bekommen. Vielleicht finden Sie jemanden, der die gleiche Sprache einüben möchte. Bilden Sie Lerngemeinschaften. So können Sie sich nicht nur gegenseitig motivieren, sondern auch das Gelernte gleich praktisch anwenden. Gut ist auch ein Muttersprachler, dem Sie vielleicht im Gegenzug Deutsch beibringen.

In Ihrer Freizeit können Sie (leichte) Filme und Serien in der gewählten Fremdsprache anschauen. Untertitel sind möglich, jedoch nur in der Fremdsprache. Wieso nicht auch mit einem Kinderfilm beginnen?



Was tun, um Sprachkenntnisse zu vertiefen?

Eine praktische Anwendung ist beim Erlernen einer Fremdsprache das A und O. Deswegen ist es empfehlenswert, die Sprache während eines Auslandsaufenthaltes zu vertiefen. Dies ist in Form eines Urlaubs, einer Sprachreise, aber auch während eines Praktikums möglich. Für Arbeitnehmer gibt es in global agierenden Unternehmen vielleicht die Möglichkeit, eine Zeit lang ins Ausland zu einer Tochterfirma zu wechseln.