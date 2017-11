Erfolg durch Qualität

Ein Kriterium bei der Suche nach einer geeigneten Nachhilfeeinrichtung können Qualitätsstandards von TÜV und RAL sein. Was gibt"s darüber hinaus bei der Wahl eines Instituts zu beachten?

Qualitative Nachhilfeeinrichtungen orientieren sich an den Bedürfnissen der Schüler und deren Eltern. Daher sollte am Anfang der Zusammenarbeit eine individuelle Beratung stehen. In dieser werden der Lern- und Leistungsstand sowie die Lernziele des Schülers diagnostiziert und anschließend ein individueller Lernplan entwickelt. Sowohl die Anzahl der Förderstunden als auch die Laufzeit der Förderung orientieren sich am Bedarf des Schülers.

Nachhilfeeinrichtungen, die eng mit den Schulen vor Ort kooperieren, kennen den Lehrplan und können den Nachhilfeunterricht danach ausrichten. Zudem sollte die Förderung mit dem Lehrer abgestimmt werden, wenn Schüler und Eltern damit einverstanden sind. "So greifen die schulische und die außerschulische Förderung optimal und zum Besten des Schülers ineinander", betont Dr. Cornelia Sussieck, Vorsitzende des Bundesverbands Nachhilfe- und Nachmittagsschulen e.V. Regelmäßige Lernstandskontrollen und Rücksprachen mit den Eltern tragen dazu bei, dass Lehrer, Schüler und Eltern konstant über die Lernfortschritte informiert sind.

Sophie Gürtler/Quellen: VNN, TÜV Rheinland, RAL