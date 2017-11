Drohne für Dachdecker

Die Digitalisierung der Arbeitswelt wird nicht nur Technik- und IT-Berufe betreffen. Auch Jobs, die auf den ersten Blick gar nichts mit Computern zu tun haben, verändern sich.

Beispiel Dachdeckerbetrieb: Im Kleinen ist die Digitalisierung in vielen Dachdeckerbetrieben schon angekommen, sagt Karl-Heinz Schneider vom Branchenverband ZVDH. GPS-Systeme für den Weg zum Einsatzort und Apps zur Zeiterfassung sind zum Beispiel weit verbreitet. Die Digitalisierung gibt den Dachdeckern aber noch mehr Möglichkeiten: Bevor sie wirklich auf ein Dach steigen, können sie etwa erst eine Drohne fliegen lassen. "Drohnen reduzieren bei der Inspektion der Dächer den Aufwand erheblich", erklärt Schneider. Denn die sogenannten Multikopter sind mit einer Kamera ausgestattet, die hochauflösende Bilder auf Notebook oder Tablet sendet. So sieht der Dachdecker selbst kleinste Risse und andere Probleme, ganz ohne teuren Gerüstbau.



Nicht nur Telefonie

Ein anderes Beispiel sind Callcenter. Künftig wird es in Callcentern nicht mehr nur ums Telefonieren gehen, sagt Walter Benedikt vom Call Center Verband (CCV). Es gehe vielmehr um alle Kanäle, vom Chat über Videotelefonie bis zu sozialen Netzwerken. "Wir müssen da sein, wo die Kunden sind." Dass der Service per Telefon deswegen ganz ausstirbt, glaubt er aber nicht. "Wenn es schnell gehen muss, ist das noch immer der beste Kanal."

dpa-mag