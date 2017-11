Informationen der Unternehmen aus erster Hand

Erste Möglichkeiten einen guten Eindruck zu hinterlassen und mit dem potenziellen Wunschunternehmen in Kontakt zu kommen

Die Möglichkeiten von „Dualen Studiengängen“ werden erläutert und von immer mehr Unternehmen angeboten. Hier wird die klassische Ausbildung mit einem Hochschulstudium verknüpft.

Die 9. Kronacher Ausbildungsmesse findet in diesem Jahr am Samstag, den 07. Oktober von 10 bis 15.30 Uhr wieder in der gewohnten Umgebung der Sporthalle des Schulzentrums Kronach statt.Dieses Jahr wurde zusätzlich die Ausstellungsfläche um ein großes Messezelt erweitert.Folgendes Angebot bietet die Messe dieses Jahr:Über 80 Aussteller freuen Sich auf Ihren Besuch!U.a. diese Unternehmen stellen Ihre Ausbildungsmöglichkeiten auf der Messe vor:Weitere Infos zur Ausbildungsmesse finden Sie hier.