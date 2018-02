Zu welcher Schicht gehöre ich?

Die Mittelschicht in Deutschland ist stabil, sagen die Wirtschaftsforscher vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln (IW). Sie haben jüngst eine neue Einteilung vorgenommen: Unterschieden wird dem Einkommen nach nicht mehr zwischen reich, Mitte und arm, sondern die Mitte wird nochmals unterteilt in drei Schichten. Knapp 48 Prozent der Bundesbürger gehören zur Mitte im engen Sinn - nimmt man die obere und untere Mitte dazu, sind es sogar 80 Prozent.

Rentner gehören zum Beispiel eher zur unteren Mitte, dagegen zählen 41 Prozent der Pensionäre zur oberen Mitte. Alleinerziehende finden sich laut IW eher selten in der Mittelschicht: Rund 38 Prozent von ihnen gehören zu den relativ Armen.



Was verdienen eigentlich Bäcker, Friseure oder Kfz-Mechatroniker?