Wohnen während der Ausbildung

Nicht selten kommt es vor, dass man für eine Ausbildungsstelle umziehen muss. Manchmal möchte man seine eigenen vier Wände und zieht nur in einen anderen Stadtteil. Oder man wechselt die Stadt, weil es für die entsprechende Ausbildung nötig ist. Was auch immer der Grund für einen Umzug ist, es gibt ein paar Dinge zu beachten.Hat man den Ausbildungsvertrag erste einmal unterschrieben, geht es an die Wohnungssuche. Hierbei sollte man sich von vornherein klar darüber sein, in was für eine Wohnung man ziehen möchte: Will man lieber alleine wohnen oder in einer WG? Oder gibt es ein Wohnheim für die Auszubildenden?Jeder der Wohnungstypen hat seine Vor- und Nachteile. Eine eigene Wohnung ist meist die teuerste Variante, im Wohnheim sind Gleichgesinnte nicht weit und in einer WG kann es unter Umständen zu wenig Privatsphäre kommen. Dennoch sind die beiden letzten Varianten meist billiger als die eigenen vier Wände. Hinzu kommt, dass man als Mieter einer eigenen Wohnung Pflichten (aber auch Rechte) hat. So muss man sich um manches selbst kümmern und viel organisieren, wie beispielsweise Strom, Internet und Ähnliches.Die eigentliche Suche läuft meistens über das Internet. Wenn ihr mehrere Wohnungsmöglichkeiten habt, dann vergleicht die Warmmietpreise, die Größe und die Lage. Ist die Gegend sicher, in der sich die Wohnung befindet? Wie sieht es mit der Verkehrsanbindung aus? Wie viel Geld müsste man als Fahrgeld aufbringen, um zur Ausbildungsstelle zu gelangen? Ist es billiger, zentraler zu wohnen oder die Fahrkosten zu bezahlen?Wenn ihr euch für eine Ausbildung entscheidet, dann könnt ihr meist finanzielle Hilfe beantragen. Neben dem Kindergeld gibt es somit auch die Möglichkeit von Bafög, Wohngeld und/oder Berufsausbildungsbeihilfe (BAB). Ob man einen Anspruch auf diese Finanzierungshilfen hat, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Einkommen der Eltern. Erkundigt euch rechtzeitig, ob ihr einen Anspruch auf diese finanzielle Unterstützung habt und ob ihr das Geld später zurückzahlen müsst.Wenn ihr wisst, wie hoch euer finanzieller Zuschuss ist, müsst ihr ausrechnen, welchen Betrag ihr für eure Wohnung aufbringen könnt. Zu beachten ist hierbei, nicht nur den Kaltmietpreis anzuschauen, sondern den Preis der Warmmiete. Hinzu kommen außerdem noch Kosten wie Telefon, Internet und TV. Auch Kaution wird in den meisten Fällen verlangt. Das alles müsst ihr in euer Budget mit einrechnen.Hat man eine schöne Wohnung gefunden, geht es meist an die Wohnungsbesichtigung. Hier gilt es einen guten Eindruck zu machen. Am besten kleidet man sich ordentlich und schick. Eine gute Vorbereitung ist ebenfalls notwendig. Am besten nimmt man jemanden mit, der sich mit Wohnungen auskennt, um den Zustand beurteilen zu können. Natürlich dürft ihr Fragen stellen. Falls euch Mängel an der Wohnung auffallen, könnt ihr diese ebenfalls ansprechen.In einer WG läuft die Besichtigung meist etwas lockerer ab. Hier wollen die (möglichen) zukünftigen Mitbewohner den Bewerber besser kennenlernen. Entscheidend sind hier auch Vorlieben, Hobbys und die Harmonie, wenn keine reine Zweck-WG gewünscht wird.Ist eine passende Bleibe gefunden, wird der Mietvertrag unterschrieben. Hier werden alle wichtigen Einzelheiten festgehalten, sei es die Kündigungsfrist, Mängel oder die Kaution. Normalerweise ist es kein Problem, den Vertrag nicht sofort zu unterschreiben, sondern für einen Tag mit nach Hause zu nehmen. Das ist auch ratsam. So könnt ihr den Vertrag noch einmal in Ruhe durchlesen, mögliche Verständnisprobleme aufheben und eure Eltern noch einem über das Schriftstück lesen lassen. Unterschreibt nichts, was ihr nicht wirklich versteht. Wohnungsmängel haltet ihr am besten schriftlich im Vertrag fest, so kann der Vermieter später nicht behaupten, dass ihr an dem Mangel Schuld seid.Nachdem ihr nun euren Wohnsitz geändert habt, müsst ihr euch um- oder anmelden. Bei einer Ummeldung bleibst du in deiner Heimatsstadt, bei einer Anmeldung ziehst du in eine neue Stadt. Je nachdem muss der Wohnsitz als Erst- oder Zweiwohnsitz angegeben werden. Beachtet hierbei die gültigen Fristen und erkundigt euch rechtzeitig im Einwohnermeldeamt.Damit ihr eure Kosten nun besser im Blick habt, ist es sinnvoll, sich ein Haushaltsbuch anzulegen. Weitere Informationen zu diesem Thema findet ihr hier und hier