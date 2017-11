Wie behält man Kosten im Blick?

ihr

Wer eine Ausbildung absolviert, muss es meist schaffen, mit wenig Geld auszukommen. Wenn man als Auszubildender dann nicht daheim wohnen kann, wird es teuer. Wir zeigen euch, wie ihr eure Kosten im Blick behalten und Ausgaben reduzieren könnt.Ein Notizbuch sollte zu eurem besten Freund werden, denn es soll eure Einnahmen und Ausgaben auflisten. Erstellt hierfür Listen mit verschiedenen Titeln, beispielsweise Ernährung, Schulmaterial, Hobbys, Kleidung, Benzin und feste Monatsausgaben. Letzter Punkt beinhaltet alle Kosten, die monatlich anfallen und einen festen Betrag umfassen, wie Internet- und Telefonkosten, Miete und Fahrtkosten, sowie der Unterhalt eines Autos. Dazu zählen auch Versicherungsbeiträge.Die festen Kosten solltet ihr von eurem Einkommen schon abziehen. Dann seht ihr, wie viel Geldfür Essen und den restlichen Anschaffungen übrig bleibt.Alle Ausgaben sollten im Haushaltsbuch notiert und die Belege (zumindest für den laufenden Monat) aufgehoben werden. So lassen sich die monatlichen Kosten besser ermitteln und unnötige Ausgaben leichter identifizieren.Wie gerade erwähnt, zeigt das Ende eines Monats, was ihr genau verbraucht habt. Wenn die Zahl zu groß ist, markiert alle Ausgaben mit der gleichen Farbe, welche nicht unbedingt nötig gewesen sind. Hierzu zählt beispielsweise der Kauf von Kleidung oder ein Coffee-to-go. Durch diese Markierungen wird deutlich, welchen Bereich ihr noch minimieren könnt und wo eure meisten Ausgaben liegen. Letztere lassen sich auch gut vergleichen, indem ihr die einzelnen Bereiche noch einmal auf einer extra Seite auflistet und den monatlichen Gesamtbetrag dazuschreibt.Auch wenn ihr im nächsten Monat versucht, mit eurem Gehalt auszukommen, wird das nicht immer möglich sein, vor allem nicht, wenn ihr Miete zahlen müsst. Dabei ist ein Zimmer in einer WG meist billiger als eine eigene Wohnung, eine Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln günstiger als ein eigenes Auto. Erkundigt euch, welche Kosten ihr zudem von der Steuer absetzen könnt, denn auch damit könnt ihr Geld sparen.Bei Essen und Trinken lässt sich Geld sparen, indem man lieber selbst kocht statt Essen zu gehen. Das ist zwar aufwendiger, aber sparsamer. Auch Kaffee solltet ihr nicht unterwegs zur Arbeit kaufen, sondern lieber von daheim mitnehmen.Beispielsweise gibt es die Möglichkeit, in der Ausbildung Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) zu beantragen. Außerdem gibt es noch weitere Alternativen, Kosten zu minimieren. Diese findet ihr hier: www.infranken.de/sv/karriere/ausbildung/Geld-sparen-waehrend-der-Ausbildung;art155595,1539891